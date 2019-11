Las lágrimas de Diego Carlos al recordar la muerte de Emiliano Sala: "He perdido a un gran amigo"

Más información Sale a la luz un impactante audio de Emiliano Sala dos semanas antes de morir

Diego Carlos, jugador del Sevilla FC, mantenía una estrecha amistad con el delantero Emiliano Sala, quien murió hace unos meses en un trágico fatídiscode avión. Ahora, el brasileño se ha emocionado al recordar la buena relación con el delantero argentino y la incertidumbre en el momento de su desaparición.

"Le llamaba, llamaba y no me contestaba. Miraba que al final el avión no había llegado", relata Diego Carlos sobre esa incertidumbre, cuando la avioneta que transportaba a Emiliano Sala para ser contratado por el Cardiff, de la Premier League, desapareció.

"¿Qué te pasa, papá?"

"Llegué a casa, meditaba en la cama y he llorado. Mi hijo me preguntaba, ¿qué te pasa papá? Yo no sabía qué decir. Papá ha perdido a un amigo, a un gran amigo. Emiliano era una persona increíble. Muy feliz. Todos los días que llegábamos para entrenar estaba sonriendo. Siempre sigo a personas que quieren llegar siempre más lejos de su tope, que hacen de todo para conseguir sus sueños. Este era Emiliano", cuenta Diego Carlos.