El Club Voleibol Esplugues ha denunciado la decisión de la Federación Española de Voleibol con una de sus jugadoras. En concreto, se le ha prohibido a Laia, una joven que tiene 14 años y sufre síndrome de Down, disputar la Copa del Rey con sus compañeras de equipo por tener un año más que el resto de las jugadoras.

La Federación ha prohibido su participación en la competición con la categoría infantil al alegar que la pequeña debía jugar con el equipo cadete.

El club ha manifestado su descontento a través de su cuenta oficial de Instagram donde califican el acto de "lamentable" al no permitir que una niña con síndrome de Down juegue la Copa del Rey de voleibol en Guadalajara con sus compañeras de equipo.

"El club ha propuesto incluso dar todos los partidos por perdidos, puesto que el objetivo primordial en estas edades es favorecer el crecimiento personal, fomentar el trabajo en equipo y por supuesto, divertirse y jugar", ha publicado el CV Esplugues en su cuenta de Instagram.

La Federación responde

Sin embargo, la Federación niega que la prohibición sea debido a la enfermedad que sufre la joven, sino que es simplemente un tema de edad. "La citada deportista puede participar sin ningún problema con el equipo de su edad, por el que dispone de la licencia correspondiente, y el Club citado tiene equipo Cadete y equipo Infantil. Lo único que tiene que hacer es permitir que la niña participe con el equipo de su edad", ha publicado la Federación en un comunicado.

Todos se benefician de la inclusión

Tal y como afirma el propio club en su publicación, la inclusión es algo de lo que todos se benefician y no entienden los impedimentos impuestos por la Federación al no existir ningún equipo que haya interpuesto ninguna queja. "El juego de esta niña le da muchas ventajas al equipo, pero ninguna se puede contar en puntos o sets. Lo importante es participar, pero no será en esta Copa. Una gran ocasión perdida", concluyen.

Los aficionados ya se han solidarizado con la pequeña Laia compartiendo en redes sociales publicaciones con el hashtag #LaiaJuega. El club ha dado las gracias y ha mostrado su deseo de que la Federación reconsidere su decisión.