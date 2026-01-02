Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ernesto Valverde corrige a Iñaki Williams: "No estuvo muy acertado"

El técnico del Athletic valora las palabras de su capitán, quien considera que jugar la Supercopa en Arabia era "una mierda".

Ernesto Valverde en rueda de prensa

Ernesto Valverde en rueda de prensaEFE

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, consideró que su capitán Iñaki Williams "no estuvo muy acertado" al calificar como "una mierda" la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

"Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado. Tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos", señaló el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Pamplona frente a Osasuna.

Valverde quiso contextualizar las palabras del delantero, que acaba de ser padre por primera vez, un hecho que, según explicó el propio entrenador, puede influir en su estado emocional. "Tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más", apuntó.

Pide respeto

En cualquier caso, el técnico del Athletic subrayó la importancia deportiva y económica de la cita. "Al margen de que a todos nos gustaría contar con nuestros aficionados, hay que ser un poco respetuosos con todo. Además, para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí", concluyó.

