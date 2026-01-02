El derbi catalán, al rojo vivo por Joan García: "Después de lo de Figo en el Camp Nou, que no den lecciones"

Hansi Flick confía en que Joan García afrontará sin problemas el derbi ante el Espanyol, un partido especial para el guardameta tras su salida del club blanquiazul el pasado verano.

En la previa del encuentro de este sábado en el RCDE Stadium, el entrenador del Barcelona aseguró que el portero de Sallent está preparado para un contexto exigente: "Veo al jugador centrado, siempre lo está. Ha jugado muy bien en este último año y ha demostrado que fue una buena decisión su fichaje. Es nuestro número uno", afirmó el técnico alemán, restando importancia al ambiente que pueda encontrarse en Cornellà.

Flick pide respeto entre aficiones

Más allá de la rivalidad, Flick hizo un llamamiento al respeto entre aficiones. "Lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno y no ir en contra del otro", señaló, antes de insistir en que "los aficionados deben apoyar a sus equipos. Todo el mundo debe enviar energías positivas para los suyos; todo el mundo debe centrarse en su equipo, y no en el rival".

Sobre el Espanyol, el preparador azulgrana elogió el trabajo de Manolo González. "Es fantástico lo que está haciendo el Espanyol. Es un rival agresivo, que ejerce bien la presión y juega bien en la transición. Deberemos estar muy atentos y jugar a nuestro mejor nivel", analizó.

Con Lamine, Olmo y Araujo

En el apartado de la convocatoria, Flick confirmó que Lamine Yamal y Dani Olmo estarán disponibles tras superar sus respectivas ausencias, mientras que se mostró más prudente con Ronald Araujo, que vuelve tras problemas de salud mental.

"Araujo está bien, quizá físicamente no está al cien por cien, pero está bien. Él es quién tiene que decidir lo rápido que quiere volver. Lo importante es que está de vuelta. Todos los compañeros le están apoyando. Se tomará el tiempo que necesite, pero está bien", explicó.

"Espero que no haya más lesiones"

El técnico alemán también expresó su deseo para el nuevo año: "Espero que no haya más lesiones", apuntó, además de pedir que el equipo mantenga "la calidad y la intensidad" mostradas en los últimos entrenamientos.

El derbi será el partido número 85 de Flick al frente del Barcelona, la misma cifra que dirigió en su etapa en el Bayern Múnich. Sobre su experiencia en el club, se mostró satisfecho. "Me encanta trabajar en este club. Cada día siento lo mismo. Soy consciente de lo que me da este club, siempre daré lo mejor de mí", apostilló el alemán.

Manolo González pide sentido común

Por su parte, Manolo González asume que el derbi ante el Barcelona se vivirá con tensión y ambiente caliente en la grada del RCDE Stadium, aunque pide cabeza y sentido común a la afición perica.

El entrenador del Espanyol dejó claro en la previa que un partido de esta naturaleza no se juega "con ramos de rosas", pero sí apeló a que no se cruce ninguna línea roja.

"El aficionado creo que va a apretar, lógicamente; en un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido. Es una cosa de sentido común", afirmó, normalizando los cánticos propios de un derbi. "Cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'a Segunda' y otras cosas, no pasa nada tampoco. Son cosas normales dentro de un derbi, de rivalidad, no hay más".

No quiere incidentes

Eso sí, González insistió en que cualquier incidente tendría consecuencias negativas para todos: "La gente debe ser consciente de varias cosas para mañana; el primer perjudicado es el club, el equipo y el aficionado si pasa algo que no debería pasar”, advirtió. En ese sentido, aseguró que el Espanyol no va a entrar en provocaciones externas.

"Es un año muy bonito y bueno como para disfrutarlo. Si pasa algo, como que marque el Barça y lo celebren de una forma rara, no hay que entrar a eso. Tenemos que estar muy aislados".

Lo de Figo en el Camp Nou

El técnico fue especialmente contundente al rechazar lecciones de comportamiento desde el barcelonismo: "Pero lecciones de comportamiento, no. Por favor. Porque cuando vino Figo al Camp Nou… No están para dar lecciones a nadie", lanzó, recordando uno de los episodios más tensos vividos en la rivalidad.

Sobre el foco mediático en el regreso de Joan García, fue tajante. "Es que me da igual, la verdad. Me da igual el tema de Joan García, en este sentido. Lo que me importa es ganar", zanjó.

Por último, elogió el nivel del Barcelona de Hansi Flick, pero dejó claro que el Espanyol no renuncia a competir: "El Barça tiene un nivel muy alto, juega a un ritmo muy alto y con muchos registros. Será un partido muy complicado", admitió.

Y cerró con un mensaje de confianza: "Este vestuario tiene la ambición de salir a cada partido a ganarlo. El equipo ha cambiado la mentalidad y siente que puede tumbar a cualquiera".

