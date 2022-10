Los padres de Santiago Sánchez: "Antes estábamos todo el día en vilo, hoy hay un rayo de esperanza"

24 días llevan los familiares y amigos de Santiago Sánchez Cogedor sin tener noticias de él, cuando pasó la frontera entre Irak e Irán. Ahora el Canal Internacional de noticias de Irán dice que se encuentra arrestado en una cárcel de Teherán, tras haber sido arrestado junto a un traductor en las inmediaciones de la tumba de Masha Amini.

A pesar de la información del canal iraní, ni las autoridades iraníes, ni la Embajada española en Irán han confirmado que el español se encuentre en dicha prisión.

"Las últimas noticias que tenemos llegan anoche por parte de un canal internacional de Irán", informa Jorge García, amigo de Santiago.

"La hermana de Santiago ha hablado con la embajada y le han dicho que lo van a contrastar. Dentro de los escenarios que barajamos este era uno de los mejores", reconoce Jorge García.

"Un rayo de esperanza"

La noticia ha sido recibida por los padres de Santiago, Celia y Santiago como "un rayo de esperanza después de pasar muchos días en vilo", aunque ahora esperan la confirmación oficial por parte de la embajada.

Pone la piel de gallina escuchar a la madre de Santiago admitiendo lo que le dijo su hijo antes de partir rumbo a Qatar.

"Me dijo: 'Mama, te voy a decir una cosa para que te la grabes en la cabeza. Si muero, no llores. Habré muerto feliz porque he hecho lo que quería'", recuerda Celia, la madre de Santiago.

Aunque es una buena noticia el saber que Santiago podría estar en una cárcel de Teherán, la activista iraní Ryma Sheermohammadi avisa de lo que suele suceder tras estos arrestos. "Los suelen tener en aislamiento, no se sabe donde están esas personas. Es un delito internacional. Se puede considerar como una desaparición forzosa", asegura Ryma Sheermohammadi.