El duro mensaje del aventurero Santiago Sánchez a su madre: "Si muero, no llores"

Hace ya nueve meses que Santiago Sánchez comenzó su periplo desde Madrid a Doha para disfrutar del Mundial de Qatar. Desde enero ha recorrido ya 15 países, pero hace 24 días que su teléfono no da señal, tres semanas en las que tampoco ha compartido contenido en las redes sociales tal y como lo venía haciendo a través de Instagram durante todo este tiempo. Las fechas de su desaparición coinciden, en tiempo, con el momento en el que se dirigía a cruzar la frontera de Irán, un país convulsionado actualmente por disturbios masivos.

La familia de Santiago Sánchez supo de él por última vez el 2 de octubre. Su madre, Celia Cogedor, y su padre, Santiago, han hablado para la prensa. Abatidos han compartido el último mensaje de audio que su hijo les envió esa misma mañana, ya desde suelo iraní, detallando sus planes de futuro.

“Mañana voy a Teherán, a la capital, la televisión va a hacerme un reportaje, y de ahí nos vamos a Bandar Abbas con su familia. Una vez allí, cerca del puerto cogeremos un barco a Qatar. Haré videos o lo que sea", decía en el audio.

El viajero había advertido a sus padres que la comunicación desde dentro del país no sería fácil: "Me voy a mudar a un país donde no tengo comunicación porque está bloqueado, no tengo internet, así que no te preocupes por ahora, no estaré publicando nada".

Pero cuando pasaron ocho días, los padres de Santiago se asustaron y denunciaron su desaparición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España les advirtió de que no tenía información sobre el paradero de su hijo y les aseguró que el embajador español, en Teherán, estaba investigando lo ocurrido.

El movimiento gubernamental más grande en una década

La desaparición de Santiago en Irán se produce cuando los manifestantes se están levantando en toda la República Islámica en el movimiento antigubernamental más grande en más de una década. Teherán ha reprimido violentamente a los manifestantes y culpa a los extranjeros y a los grupos kurdos en Irak de fomentar los disturbios.

El padre de Santiago asegura que su hijo "no está involucrado políticamente, no pertenece a ningún partido político. No ha estado haciendo propaganda, ni a favor ni en contra de ninguna situación. Lo único que lo mueve es apoyar al Real Madrid y caminar para llegar al Mundial en Qatar."

El duro mensaje de Santiago a su madre

Días antes de comenzar su viaje Santiago se digirió a su madre y le dijo "Mamá, te voy a decir algo para que lo guardes en tu cabeza para siempre: Prefiero morir que vivir tranquilo. Nací para ayudar a los demás, para ayudar a la naturaleza. Y si me muero, no llores, me habré muerto feliz porque habré hecho lo que quería, mamá".