La nadadora rusa Yulia Efímova, nuevo caso de dopaje por Meldonium

La rusa Yulia Efímova, cuatro veces campeona mundial de natación, dio positivo por Meldonium en un control antidopaje fuera de competición, informa este jueves el periódico Sport-Express.

"El Mildronat (nombre con el que se comercializa el Meldonium), que cada semana tumba estrellas del deporte ruso, ha llegado a la natación", escribe el rotativo, que advierte de que Efímova, de 23 años, podría ser descalificada de por vida debido a que ya fue sancionada una vez por dopaje.

En 2013 la nadadora dio positivo por esteroides anabolizantes, por lo que fue castigada con una suspensión de 16 meses. El caso de Efímova se suma a los de otros deportistas de elite rusos, como la tenista María Sharápova o el patinador de velocidad Semión Elistrátov.

El Meldonium, un modulador metabólico que protege el sistema cardiovascular, fue incluido en la lista de sustancias prohibidas el 1 de enero pasado, decisión que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) comunicó con la debida antelación. Desde la prohibición del fármaco los controles antidopaje han registrado un centenar de muestras positivas, según declaró hace una semana el portavoz de la AMA, Ben Nichols, que no desveló nombres.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó este miércoles a su ministro de Deportes, Vitali Mutkó, y a otras autoridades deportivas del país por no reaccionar a tiempo a la prohibición del Meldonium y por inventarse "conspiraciones" para justificar sus fallos.

"No hay que politizar ni promover teorías conspiratorias", dijo Putin al referirse a las declaraciones de algunos dirigentes deportivos que han sugerido que el escándalo del Meldonium es una campaña orquestada para dañar a Rusia. "Es obvio que nuestros dirigentes deportivos dejaron pasar este asunto y no actualizaron a tiempo las listas correspondientes (de sustancias prohibidas)", subrayó el jefe del Kremlin, que exigió al Gobierno tomar todas las medidas pertinentes "para que no se repita nada semejante" en el futuro.