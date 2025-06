Carles Coll se pierde los 'trials' en España: "Si no puedo ir, entrenaré más fuerte para los europeos"

Desde su residencia en Virginia, Estados Unidos, el nadador olímpico Carles Coll sigue entrenando con intensidad a la espera de una posible convocatoria para el Mundial de natación. Pese a tener la mínima exigida por la Federación internacional, su presencia en Singapur depende ahora del criterio de la Federación Española. "Si pueden hacer algún caso especial lo agradecería, y si no lo hacen también les entiendo, porque al final los criterios de selección están por algo y se tienen que seguir", explica con serenidad a Antena 3 Deportes.

Carles Coll cuenta con la mínima exigida: “Lo más importante es tener el mínimo de la federación mundial y yo esa marca la hice en una competición aquí. Entonces, para la Federación Mundial yo estoy clasificado, ahora es al criterio de la Federación Española. Y si alguien nada por debajo de la mínima mundial, tendrá prioridad delante de mí", detalla el campeón mundial de 200 braza en piscina corta.

"No hay mal que por bien no venga"

Lejos de desesperarse, el español mantiene su rutina de entrenamiento intacta con la mente puesta en los próximos retos: "Yo creo que voy a poder ir y si no puedo ir pues yo voy a seguir entrenando a tope este verano para poder estar la temporada que viene a un nivel más alto aún, porque hay europeos. Así que si no puedo ir al mundial, tengo más tiempo para entrenar y no hay mal que por bien no venga".

Su día a día en Estados Unidos es intenso. "Yo desayuno cada día un chuletón o algo así de carne, no sé cuántas calorías como… pero sí que como bastante más de la media de una persona normal", bromea el nadador en una entrevista con Antena 3 Deportes.

Vista puesta en Los Ángeles 2028

Carles no solo piensa a corto plazo, está enfocado también en construir una carrera duradera. "Mi intención es, por lo menos, tener la Green Card, que con eso puedes estar aquí (en EE. UU.) hasta 10 años… más que nada mirando hacia Los Ángeles 2028", confiesa.

A sus 23 años, sabe que tiene margen de mejora. "Aún quedan muchos mundiales y muchos Juegos Olímpicos, soy joven aún, así que tengo tiempo de dar más alegrías a España", asegura con ilusión.

Realismo económico y ambición a largo plazo

Aunque lleva una vida cómoda, Coll es consciente de las diferencias entre deportes: "Al nivel que estoy yo puedo vivir muy bien mientras lo siga haciendo bien. No me da para vivir toda la vida obviamente, sí que ahora tengo una vida muy cómoda donde no me falta de nada. La cosa es que si no estás al nivel más alto, de la natación no puedes vivir muy bien".

Y aunque ve lejos los contratos millonarios de otros deportistas, no cierra la puerta a nada: "Carlos Alcaraz llevará bastantes millones esta temporada. En la natación si llegas a niveles muy muy altos, tipo Michael Phelps, obviamente llegas a esos sueldos. A mí aún me queda para llegar a esos niveles tan descomunales, pero en un futuro quién sabe".

