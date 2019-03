Muirfield, fuera de la rotación para albergar el Abierto Británico al no admitir mujeres

GOLF | ESCOCIA

El recorrido escocés, que albergó el tercer 'Grand Slam' de la temporada de golf por última vez en 2013, ha quedado fuera de la rotación de campos para organizar 'The Open', después de que el club de Edimburgo votara en contra de la admisión de mujeres. "No llevaremos 'The Open' a un lugar que no admite a mujeres como miembros", indica la organización en su cuenta de Twitter.