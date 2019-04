Mario Mola destapa la faceta oscura de Alistair Brownlee

Tal como ha confesado el triatleta español Mario Mola en una radio después de hacerse con el título de campeón, pocos minutos después de comenzar la prueba de natación, el inglés Alistair Brownlee le arrancó el gorro y las gafas de natación.

"No sé quién me quitó el gorro y las gafas en el tramo de natación, pero estoy casi seguro que fue el mayor de los Brownlee". "Quiero pensar que no fue intencionado, pero en el caso de que lo fuese, creo que era totalmente innecesario", decía Mario Mola.

Jonny le felicitó... pero Alistair no

El español comentó también la nula relación que tiene con el actual medallista olímpico: "Después de terminar, Jonny Brownlee me dio la enhorabuena. Con él siempre he tenido muy buena relación, pero Alistair no me la dio".