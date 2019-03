Gómez Noya gana la octava prueba en Estocolmo y mantiene el liderato por el Mundial

El español Javier Gómez Noya se exhibió en la octava prueba de las Series Mundiales de triatlón, disputada este domingo en Estocolmo, donde se impuso con autoridad para encarrilar su quinto título universal.

Gómez Noya aprovechó la ausencia, entre otros de los hermanos Brownlee, para ser el mejor en la capital sueca, donde marcó un tiempo de 1:49:33 y una ventaja de 45 segundos sobre el portugués Joao Pereira.

Gómez Noya supo alcanzar al grupo cabecero en el tramo de ciclismo junto a Vicente Hernández, mientras que el retraso en la natación fue un lastre muy costoso para Mario Mola y Fernando Alarza. De hecho, Gómez Noya y los primeros fueron aumentando su ventaja sobre el grupo en el que iba Mola.

Su diferencia al entrar en el tramo a pie era la de 1:25. En la carrera final, Gómez Noya se instaló en cabeza y demostró su superioridad sobre sus compañeros para ganar la prueba sin problemas, lo que de paso le permite eliminar su peor puesto de la temporada e incrementa su ventaja en la general sobre Mola.

"No me sentí bien en la natación, estaba como un poco dormido al principio, así que cuando me vi tan lejos luché en la segunda vuelta para recortar distancias. Creo que fui el último en entrar en el primer grupo en la bicicleta", explicó. Gómez Noya apuntó que la primera vuelta del sector de bicicleta fue intensa y luego trataron de mantener la distancia con el segundo grupo.

"Sabía que tenía una buena oportunidad de ganar, y me sentí bien en la carrera a pie porque tenía el control del ritmo, así que estoy muy feliz", dijo. El gallego en principio participará el próximo fin de semana en el Campeonato del Mundo Ironman 70.3, donde intentará revalidar su título mundial. En Edmonton (Canadá) se disputará el fin de semana del 5-6 de septiembre la última prueba de las Series Mundiales, y la gran final tendrá lugar en Chicago del 15 al 19 de dicho mes.

Vicente Hernández, que hizo una buena carrera a pie, logró una brillante séptima plaza, Alarza terminó décimo y Mola se tuvo que conformar con la duodécima posición. "Sabía que era una prueba complicada para mí, pero estoy en un buen momento de forma y no he querido perder la ocasión de competir aquí también.

Ha sido una carrera dura que no ha salido como esperaba para poder mejorar mi octavo puesto, algo que espero conseguir en Edmonton con el objetivo de llegar mejor posicionado de cara a la Gran Final donde todo se decidirá", comentó al acabar Mola, que pretendía mejorar el puesto para descartar el peor de la campaña.