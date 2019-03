Carlos Ortiz: "Queremos volver a demostrar que somos la mejor escuadra de Europa"

UEFA.com ha charlado con Carlos Ortiz, cierre de Inter y del combinado nacional de fútbol sala, para analizar las importantes citas que vivirá la Roja este 2016:

PREGUNTA: ¿Cómo está el ánimo en la selección después de caer ante Rusia en las semifinales de 2014?

ORTIZ: La situación en la selección es un poco similar a la del Inter. Tanto en la selección como en el club somos muy exigentes, siempre queremos ganar todos los partidos y disputar todos los títulos. En los últimos años se había dado bien y habíamos competido a un gran nivel, pero en la última edición no fue así y caímos ante Rusia, que tenía una selección buenísima. Tenemos ganas de darle la vuelta a la tortilla y volver a demostrar que somos la mejor escuadra de Europa.

Se dice que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. ¿Qué aprendió la selección de esa derrota ante Rusia en semifinales?

Aprendimos que si no competimos a nuestro mejor nivel, ahora mismo te puede ganar cualquier rival. Quizás pecamos de falta de intensidad. Llevábamos tres títulos consecutivos y quizás nos relajamos un poco. La preparación de cara al torneo tampoco fue la mejor posible. El fútbol sala europeo está mejorando y si queremos seguir ganando nosotros también tenemos que seguir creciendo, no nos podemos estancar en los logros pasados.

No pudo jugar aquella semifinal ante Rusia por sanción. ¿Cómo vivió el encuentro desde la grada?

Lo pasé muy mal. Me perdí el partido más importante del campeonato. Estaba en la grada junto a Jordi Torras y lo pasamos fatal. Desde fuera se veía que estábamos jugando bien y que podíamos ganar, pero al final ellos también hicieron un gran partido y lograron la victoria. Te da rabia por no poder ayudar al equipo en los momentos más importantes.

¿Cómo valora el grupo que les ha tocado con Ucrania y Hungría?

Es un grupo complicado. El fútbol sala europeo está creciendo a pasos agigantados y hoy en día te puede ganar cualquier selección. A priori creo que somos favoritos y tenemos que hacer nuestro juego sin importar el rival.

¿Cómo valora la irrupción de selecciones como la alemana o la francesa en el fútbol sala?

Es muy positivo para que todos sigamos creciendo. Necesitamos que selecciones de países tan importantes como Francia y Alemania sigan creciendo para que por fin el fútbol sala sea olímpico.

¿Qué le pide Carlos Ortiz al 2016 que acaba de empezar?

Buff, le pido muchas cosas. Tengo tantas competiciones tan importantes… Si hablamos de todo el año 2016, lo que más ilusión me hace es el Mundial, que es el único título que me falta. Si hablamos de la temporada 2015/16, me quedo con la Eurocopa y la final a cuatro con el Inter.