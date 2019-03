Ángel Mullera pierde su condición de deportista de alto nivel por dopaje

El gerundense Ángel Mullera, tres veces campeón de España de 3.000 metros obstáculos, ha perdido su condición de deportista de alto nivel "por haber sido sancionado por infracción en materia de dopaje", según la resolución del Consejo Superior de Deportes que publica el Boletín Oficial del Estado.

La resolución de la Presidencia del CSD data del 17 de diciembre pasado, aunque la infracción de dopaje a que hace referencia no ha sido todavía anunciada por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), el órgano competente en la materia.

La sanción, comunicada a Mullera

"De conformidad con lo estipulado en los artículos 15 y 16.4, he resuelto determinar la exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel, del deportista de atletismo don Ángel Mullera Rodríguez por haber sido sancionado por infracción en materia de dopaje", explica la resolución del CSD publicada en el BOE.

La AEPSAD, que no informa de los procedimientos, ha confirmado que la sanción de Mullera "ha sido comunicada a las partes y será publicada en la página web oficial", aunque no explica las causas de la demora en el anuncio.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Hubo polémica en 2012

Mullera, de 31 años, obtuvo la medalla de bronce en los campeonatos de Europa de Zúrich 2014 tras la descalificación del ganador, el francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad por quitarse la camiseta en la recta de meta. El obstaculista protagonizó un episodio polémico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando fue apartado del equipo español por unos correos electrónicos en los que presuntamente se interesaba por practicas de dopaje y luego reintegrado a la selección por resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Ese mismo año se proclamó campeón de España en Pamplona y declaró: "Lo he pasado muy mal, me han hecho muchas perrerías, pero hay que pasar página. Esta vez soy campeón de España en la pista, no en los despachos, como hace dos años (cuando fue descalificado por dopaje José Luis Blanco)".