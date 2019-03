El ‘selfie’ imposible: dos golfistas reúnen en una foto a tres presidentes de Estados Unidos

Los golfistas de origen estadounidense Phil Mickelshon y Charley Hoffman lograron lo inimaginable en la Presidents Cup que se está celebrado en el Liberty National Golf Course de Nueva Jersey al retratarse en la misma fotografía junto a tres expresidentes de los Estados Unidos: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

When you can take a selfie with three US Presidents, you do it!! pic.twitter.com/E3pNlZ07gs