Nacho Del Castillo, jugador del Iberoquinoa, pide matrimonio a su pareja en plena celebración por el ascenso a la Asobal

La locura que se vivió en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera por el ascenso a la Liga Asobal del Iberoquinoa tuvo un momento muy emotivo. Todo ocurrió mientras los jugadores saltaban en plena piña para celebrar el histórico ascenso a la Liga Asobal.

En ese momento, Nacho Del Castillo, jugador del Iberoquinoa, hincó la rodilla en el parqué y, anillo en mano, pidió matrimonio a su pareja, la también jugadora de balonmano Espe López, del Rincón Fertilidad.

Los compañeros de Nacho no daban crédito y todo estalló en euforia con la respuesta afirmativa de Espe López. Pero cómo surgió la idea de esta pedida de matrimonio en un momento tan especial.

"Empecé a darle vueltas a la cabeza pensando que podía ser el momento", explica Nacho Del Castillo a Antena 3 Deportes. El propio Nacho reconoce que le hubiera gustado ir ganando el partido por 2 o 3 goles para pensar en ese momento, pero no hubo forma.

Con la victoria y la consumación del ascenso a la Asobal llegó el momento. Nacho iba a hincar rodilla y allí estaba ella. Además, Espe había logrado el título de campeona de Europa con el Rincón Fertilidad. hacía unos días.

No me imaginaba que me iba a encontrar ahí a mi pareja en el suelo", reconoce Espe. Pero así se produjo y, cuando le dijo que sí a su pareja, el pabellón entero se vino abajo.