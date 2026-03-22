Muere el influencer Pavel Koshin después de que su avioneta fuese derribada al ser confundida con un dron ucraniano

El de Pavel y Vadim tenía que ser un vuelo más, uno de los muchos a los que estaba acostumbrado a realizar el influencer Pavel Koshin. Sin embargo, acabó convirtiéndose en una trampa mortal.

Pavel pilotaba y Vadim M. viajaba como pasajero. Volaban una avioneta Alto NG de fabricación checa. Un biplaza de uso recreativo, formación y viajes que ofrece fiabilidad, facilidad de pilotaje y gran visibilidad. Pero la aeronave fue derribada y los cuerpos de Pavel y Vadim quedaron bajo los escombros, según publica The Sun.

Al parecer el ejército ruso confundió el avión ligero con un dron ucraniano y mandó destruirlo. Cayó en Kolomna a algo más de tres kilómetros de una planta rusa de misiles de alta sensibilidad que produce los letales Iskander utilizados en Ucrania.

En los restos del avión parece ser que son apreciables los impactos de las ojivas de un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Tor. Un testigo relató que en el momento del suceso se escuchó una fuerte explosión que generó una columna de "humo azul" en el cielo. Los mensajes de condolencia no se han hecho esperar en las rede de Pavel.

Las defensas antiaéreas rusas han informado en las últimas horas de que esta pasada noche derribaron 25 drones ucranianos de ala fija sobre nueve regiones y el mar Negro. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 25 drones ucranianos de ala fija sobre la región de Moscú, Vladímir, Bélgorod, Kursk, Tula, Riazán, Rostov, Voronezh, Briansk y sobre el mar Negro", señaló en Telegram el mando castrense ruso. Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques de drones que buscan dañar las infraestructuras críticas de ambas partes y reducir la capacidad militar del enemigo.

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