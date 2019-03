Valentino Rossi: "Márquez me traicionó, decía que era mi fan, pero todo era basura"

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ha asegurado que se siente "traicionado" por el español Marc Márquez (Repsol Honda), después de los incidentes protagonizados por ambos en el final de la pasada temporada, y ha afirmado que el catalán solo era su "amigo" cuando le "ganaba", por lo que "nunca más podrá haber una relación personal" entre ellos.

"Me dejé engañar por Márquez. Realmente me ha traicionado. Decía que era mi fan, pero todo era basura. Casi me lo creí, estaba listo para tener una rivalidad madura, dando el cien por cien en la pista, pero por su parte fue una mentira. En Assen me di cuenta de que solo era mi amigo cuando me ganaba. Demasiado fácil así", declaró en una entrevista exclusiva al periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

No volverá a tener "una relación personal" con Márquez

En este sentido, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo considera que no podrá volver a tener una "relación personal" con el de Cervera. "Después de lo que ocurrió allí nunca más podrá haber una relación personal entre nosotros, ni lo más mínimo. Pero seremos rivales en la pista durante unos años, y espero que ahí nos guardemos respeto, eso será importante", indicó.

La polémica entre ambos estalló durante la carrera del Gran Premio de Malasia de la temporada pasada, cuando Rossi dejó fuera de carrera a Márquez con un golpe con la pierna durante la lucha entre ambos y tras 15 adelantamientos; el italiano y el español Jorge Lorenzo (Yamaha) pujaban por el título mundial.

El nueve veces campeón del mundo fue sancionado por parte de Dirección de Carrera con salir último en el definitivo Gran Premio de Valencia, en el que Lorenzo, siete puntos por detrás de 'Il Dottore' en el campeonato, se alzó con el título.

"El verdadero hombre a batir" para Rossi es Lorenzo

Por otra parte, Rossi, que afirmó que "el verdadero hombre a batir esta temporada es Lorenzo" explicó que "a los 39 años", cuando termine su carrera en el motociclismo, se dedicará "a los coches", a participar en carrera como las 24 horas de Le Mans o el Rally Dakar.