El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anunciado su decisión de sancionar con cuatro años de inhabilitación al piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone en el procedimiento de arbitraje y apelación entre el piloto, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Andrea Iannone y la AMA presentaron sus apelaciones por separado al TAS contra la decisión tomada por el tribunal disciplinario de la FIM de fecha 31 de marzo de 2020 en el que se encontró que Andrea Iannone culpable de la violación de las normas antidopaje (ADRV) (por la presencia de Drostanolona, un esteroide anabólico presente en la lista de sustancias prohibidas de la AMA en 2019) y se le impuso un período de inhabilitación de 18 meses.

El Panel del CAS rechazó la apelación presentada por Andrea Iannone y confirmó la apelación presentada por la AMA.

En consecuencia, la decisión del Tribunal Disciplinario Internacional de la FIM establece que Andrea Iannone sea sancionado con la inhabilitación por cuatro años, a partir de 17 de diciembre de 2019 y que todos sus resultados deportivos desde el 1 de noviembre de 2019 inclusive hasta el comienzo de su suspensión, sean anulados, incluyendo la confiscación de cualquier medalla, puntos y premios.

Dio positivo en Malasia

El 3 de noviembre de 2019, con motivo del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, Andrea Iannone se sometió a un control antidopaje que reveló la presencia de "Drostanolona" y tras un procedimiento disciplinario interno, la Corte Disciplinaria Internacional de la FIM decidió el 31 de marzo de 2020 que se suspendiera durante 18 meses a partir del 17 de diciembre de 2019.

Iannone afirmó que la fuente de la sustancia prohibida era la carne contaminada que había ingerido en esas fechas en Malasia y que, en consecuencia, debía ser absuelto y la decisión anulada.

Aprilia acepta la sentencia y respalda al piloto

El máximo responsable del equipo Aprilia Racing, el italiano Maximo Rivola, dijo este martes, tras conocer la pena de cuatro años de inhabilitación impuesta a su piloto Andrea Iannone, que "las sentencias están para ser respetadas y aceptadas, aunque muchos elementos de esta decisión son desconcertantes, incluso desde un punto de vista puramente científico".

Iannone, piloto de MotoGP, fue sancionado este martes con cuatro años de inhabilitación por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por dopaje.

"No nos arrepentimos de haber permanecido cerca de Andrea y, de hecho, estamos cerca de él incluso ahora y en este asunto, con sus largos periodos de tiempo, ha perjudicado gravemente a Aprilia Racing y a nuestras estrategias para esta y las próximas temporadas", señaló Rivola en una nota de prensa del equipo.

"Ahora debemos mirar hacia adelante y tenemos el deber de encontrar rápidamente una solución de alto nivel, algo que case con el proyecto iniciado con Andrea y que nos permita continuar nuestro crecimiento, que está ahí y es evidente", subrayó.

"Me han arrancado el corazón"

Iannone se ha mostrado roto de dolor por la decisión: "Hoy he sufrido la injusticia más grande. Me han arrancado el corazón separándome de mi gran amor. Las motivaciones no tienen sentido lógico y están basadas en hechos equivocados. Habrá tiempo y manera (para reaccionar), porque seguro que no me rindo", escribió Iannone en su cuenta de Instagram.

"Sabía que afrontaría poderes fuertes, pero tenía fe. Confiaba en la honestidad intelectual y en la afirmación de la justicia. En este momento sufro más que nunca. Pero quienes trataron de destruir mi vida, pronto entenderán cuánta fuerza tengo dentro del corazón. La fuerza de la inocencia y sobre todo, la conciencia limpia. Una sentencia puede alterar los eventos, pero no (el valor) del hombre", agregó.