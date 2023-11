Pedro Acosta se proclama campeón del mundo de Moto2 en Malasia

El piloto español Pedro Acosta (Kalex) ha vuelto a hacer historia en el Mundial de Motociclismo y con 19 años es ya bicampeón del mundo. Hace dos años, en su debut en Moto3, se proclamó campeón y hoy, en Malasia, se adjudicó el Mundial de Moto2. Esa es la carta de presentación del Tiburón de Mazarrón de cara a su salto a MotoGP la próxima temporada.

Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se llevó la victoria, con Marcos Ramírez (Kalex) completando un podio íntegramente español. Acosta, que llegaba a Sepang con 63 puntos de distancia sobre el italiano Tony Arbolino (Kalex), solo necesitaba ser al menos cuarto, hiciese lo que hiciese su rival por el campeonato, para atar su segundo título mundial, tras el logrado en 2021 en Moto3.

El 'Tiburón de Mazarrón', con 19 años y 171 días, cumplió; ahora aventaja en 79 puntos al transalpino -que fue décimo este domingo- a falta de dos Grandes Premios, una renta suficiente para certificar de forma matemática el campeonato. Los datos de Acosta asustan: es el campeón más joven de Moto2 desde Dani Pedrosa en 2004 -19 años y 18 días-, por delante de Marc Márquez -19 años y 254 días-. Además, es el segundo piloto en conseguir el Campeonato del Mundo de Moto2 tras haber logrado anteriormente el título de Moto3 junto a Alex Márquez -Moto3 en 2014 y Moto2 en 2019-.

La clave de su segunda corona ha estado en su regularidad: Pedro Acosta ha subido al podio 14 veces en lo que va de temporada.

"'Pedro Acosta campeón del mundo', suena bien", reconocía el piloto murciano a los micrófonos de DAZN tras la carrera en Sepang.

"Me ha escrito muchísima gente, creo que todo esto es por ellos, porque el año pasado lo pasó mal. Hoy en la celebración había una foto cayéndome y me he acordado de cada vez que me he caído, de cada vez que no me salían las cosas", apuntó el nuevo campeón del mundo de Moto2.

"No se pueden ganar 22 carreras, pero el objetivo es ese: ganar todas las carreras y ser competitivo en todas. Este año hemos fallado poco, pero la caída de Le Mans me dolió mucho y todavía está ahí. Australia me dolió mucho, llegué y me encerré en la habitación y dije 'hoy ni cena ni nada'", rememoró el jovencísimo piloto murciano.

"Han sido tres años en Ajo Motorsport que han sido increíbles. Este es el tercero, segundo Mundial, último año. No me ha hecho mucha gracia irme, porque me han criado, han sido como mi padre y mi madre. Creo que todo este Mundial lo han ganado ellos", admitió Acosta.

Además, el de Mazarrón reconoció que se sentía en deuda con su equipo tras los malos momentos del Mundial de 2022.

"Cuando tú respetas tanto a alguien, como me pasa a mí con la gente del equipo, sientes hasta vergüenza. Decía 'qué buenos son ellos y qué malo soy yo'. Este año decidí tomármelo con calma. Ha sido una temporada de asentar todos los errores que hicimos el año pasado y ponerlos todos en el mismo punto", explicó Pedro Acosta.

"Llegué al Mundial siendo un niño que no sabía ni cómo iba la pantalla de la moto"

El murciano desveló que uno de sus grandes apoyos ha sido Remy Gardner, campeón del mundo de Moto2 en 2021.

"Mandé un mensaje a Remy el día que ganó el Mundial y él me ha mandado uno hoy diciéndome que disfrutase de todas las vueltas. Remy estuvo allí apretando mucho cuando no me salían las cosas; recuerdo una bronca que me echó en Argentina, se puso rojo y se le hincharon las venas del cuello, y yo estaba con el culo apretado. Esto es gracias a él, gracias al equipo y gracias a todas las personas que han estado a mi alrededor", señaló Acosta.

"Llegué al Mundial siendo un niño que no sabía ni cómo iba la pantalla de la moto, sólo sabía que cuando salían las luces tenía que cambiar de marcha. He creció con ellos. Mi primer Mundial lo corrí sin mi padre ni mi madre viniendo las carreras, creo que ahí me espabilé mucho, dejé de ser ese niño tímido al que le costaba hablar. Ahora sólo queda disfrutarlo. Quedan dos carreras con este equipo y creo que van a ser las carreras más bonitas de mi carrera", finalizó Pedro Acosta.