El parón no descentra a Verstappen: pole en casa con Alonso 5º y Sainz 6º

Siete poles de las últimas 8 y nueve en lo que llevamos de temporada, Max Verstappen sigue reinando en la Fórmula 1, esta vez en casa y tras una qualy movida y que pasó de mojado a seco con dos banderas rojas en Q3. Max vuelve del parón como se fue: arrasando por dónde pasa.

Una clasificación interesante, otra más, que esta vez arrancó bajo la lluvia y finalizó bajo un imponente sol. La Q1 fue muy igualada pero acabó sin sorpresas, pese a todo fue el aperitivo para lo que veríamos en la segunda sesión, dónde la pista empezaba a mejorar y en la que no sobrevivieron Hamilton, Stroll y Gasly. El de Mercedes, centrado en la lucha con Alonso por la tercera plaza del Mundial, tendrá que remontar este domingo.

Dos accidentes en Q3: Leclerc, desolado

La esperada lucha por la pole se retrasó tras un accidente de Sargeant contra el muro. Solo él, Sainz, Albon y Norris marcaron tiempo (Quedaban 8 por delante). Las prisas se adueñaron de los paddocks y cuando se reanudó tras 15 minutos todo volvió a pararse tras otro incidente de Leclerc, y otra vez Alonso y Sainz sin poder marcar vuelta, todo se decidiría a una vuelta.

Alonso, entre los mejores

Se notaron las mejoras de Aston Martin en la vuelta final de Fernando, que llegó a ponerse 3º a falta de dos coches (Albon y Russell) que le superaron por muy poco. Tercera línea del asturiano pero metido en la pelea por, quién sabe, el podio en Zandvoort. Stroll, su compañero, volvió a caer en Q2, al igual que Lewis Hamilton, que tendrá que remontar en carrera.

Ferrari, como siempre, una de cal y otra de arena, Sainz partirá 6º y Leclerc, tras irse contra el muro en Q3, lo hará desde la novena posición. Siempre pasa algo en el garaje italiano, y es que no hay finde tranquilo para ellos porque ya parece hasta complicado que luchen por el podio este fin de semana. Mucho ojo también a Pérez y Hamilton, fuera de posición tras no cuajar una buena clasificación y que seguro que mañana estarán en la lucha con los de arriba. Y qué mérito el de Albon, 4º con un Williams... el tailandés se come a su compañero de equipo, que pasó a la Q3 pero se fue contra el muro en su segunda vuelta. La incógnita de este domingo será descubrir quién se acercará más a Verstappen o si volverá a ser otro paseo militar.