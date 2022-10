El padre de Jules Bianchi estalla tras el incidente de Gasly: "No hay respeto por la vida de los pilotos"

La tragedia sobrevoló este domingo el GP de Japón. La caótica salida bajo la lluvia en Suzuka estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Y es que tras el accidente de Carlos Sainz los operarios decidieron meter una grúa para retirar de la pista el Ferrari.

En esos momentos de caos, la FIA no tuvo en cuenta que Pierre Gasly circulaba a toda velocidad pro esa parte del circuito y estuvo a punto de chocar con la grúa y un operario.

"¿Qué hace ese tractor en la pista? ¿Qué hace ese tractor en la pista? ¡Esto es inaceptable! ¿Qué ha pasado?", clamó Gasly por radio en el momento en que casí choca con la grúa.

Al ver esa acción, a muchos aficionados se les vino a la mente lo ocurrido con Jules Bianchi el 5 de octubre de 2014 en el GP de Japón, cuando chocó contra una grúa. Nueve meses después del accidente, el 17 de julio de 2015, Jules Bianchi moría en Niza.

El padre del fallecido piloto francés estalló este domingo tras la grave negligencia de los comisarios de carrera en Suzuka.

"No hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la memoria de Jules. Increíble", escribía el padre de Jules Bianchi en su cuenta de Instagram.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, cargan contra la FIA

No quedaron ahí las críticas a la FIA. Fernando Alonso y Carlos Sainz se mostraron muy críticos con la presencia de la grúa en pista tras el accidente del madrileño. Y es que pese a que la FIA se escuda en que había bandera roja en pista, las imágenes demuestran que dicha bandera no slae en el volante de Gasly hasta unos segundos antes de pasar por ese lugar, cuando la grúa ya estaba dentro de la pista y levantando el Ferrari.

"Está claro que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra, en un día como hoy; porque los 18 pilotos que iban detrás mía ni siquiera me han visto. Ha sido pura suerte que no me hayan dado. La cosa está al límite y espero que tomen la decisión correcta", indicaba Carlos Sainz.

"La verdad es que tenemos que hablar con la FIA. Después de 2014, con el accidente de Jules (Bianchi), cambió un poco todo el sistema, para evitar que esto volviese a pasar y que no sucediera nunca más", apuntó Fernando Alonso.

"Y que lo hayamos visto hoy, una grúa en la pista, da igual que haya un 'safety car', una bandera roja o una bandera amarilla... la grúa a la pista tiene que salir sólo cuando los coches están en el 'pit lane', con la carrera neutralizada", denunció el asturiano.