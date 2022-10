Gasly casi choca con la grúa en la acción más peligrosa en años en la F1: "He estado a 2 metros de morir"

El Gran Premio de Suzuka ha sido un despropósito, otro más, y ya son muchos en los últimos tiempos en la Fórmula 1. La FIA volvió a verse superada por los acontecimientos e incluso puso en peligro a uno de los pilotos, Pierre Gasly.

En la primera vuelta Carlos Sainz perdió el control de su Ferrari y terminó contra el muro, la dirección de carrera tardó en sacar la bandera roja y en este periodo de tiempo pudo haber una tragedia en el circuito japonés.

Pasó a escasos metros de la grúa a 250 km/h

Los operarios estuvieron muy rápidos y con el 'sí' de los comisarios, se supone, metieron en pista una grúa para retirar el Ferrari de Sainz. El problema llegó justo cuando Pierre Gasly pasó a más de 250 km/h por esa zona, con visibilidad prácticamente nula y teniendo que evitar un posible choque contra la grúa o el haber atropellado al operario que estaba junto a ella.

El francés se quejó porque todavía no habían sacado la bandera roja y, es verdad, el de Alpha Tauri tenía que haber reducido la velocidad, pero con el descontrol, la lluvia, la poca visibilidad y la nula comunicación entre FIA, equipos y pilotos pudo haber causado una desgracia que muchos han comparado a la de Jules Bianchi, piloto que murió en este mismo circuito en 2014.

Algunos culpan a Gasly al circular a tanta velocidad cuando ya era consciente de que había un accidente en la zona pero la FIA es la máxima responsable al no tener reagrupados a todos los pilotos antes de sacar una grúa al circuito.

"Estuve a dos metros de morir, hace 8 años perdimos a Jules aquí..."

"Estuve a dos metros de morir hoy y eso no es aceptable. Si voy a 100 kilómetros por hora y pierdo el coche, si golpeo el tractor estaría muerto ahora mismo. Perdimos a Jules hace ocho años en condiciones similares, con un tractor en la pista. En la grava. Yo no entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, el tractor no solo no está en la grava sino en la propia pista", dijo el reciente fichaje de Alpine al terminar la carrera.

El francés, además, terminó 17º y lejos de puntuar en lo que es una temporada para olvidar. Gasly fichó este mismo sábado por Alpine para las dos próximas temporadas.