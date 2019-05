McLaren pide perdón a Fernando Alonso y confirma que no comprarán una plaza: "No lo haremos, queremos ganarnos un sitio en la parrilla"

El fracaso de McLaren y Fernando Alonso sigue resonando entre todos los aficionados al automovilismo. El asturiano no estará en las 500 Millas de Indianápolis tras no pasar el corte en la clasificación. Una debacle de la que McLaren se hace responsable.

"Quiero pedirte disculpas por no darte un coche suficientemente rápido. Has conducido como el campeón que eres en estos tres días tan tensos y difíciles no podíamos haberte pedido nada más. Lo siento, eres un piloto increíble", explico Gil de Ferran, director deportivo de McLaren para la IndyCar.

En las últimas horas se había hablado sobre la posibilidad de comprar una plaza en la carrera para Fernando Alonso, algo que permite la competición.

"No lo haremos, queremos ganarnos un sitio en la parrilla", indicó Gil de Ferran.

"En mis 35 de experiencia en el automovilismo, es la etapa más dolorosa que he tenido. Somos competidores, respetamos este lugar, es uno de los retos más duros del automovilismo... me encantaría volver mañana y poder luchar... Está siendo muy doloroso", admitió el director deportivo y ganador en 2003 en Indianápolis.

