Marc Márquez, declarado 'apto' para correr la carrera de MotoGP en Portugal

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha sido declarado "apto" por la Dirección Médica de los Grandes Premios que habitualmente revisa las condiciones de todos los pilotos tras una lesión. Por tanto, Márquez ya tiene el último "visto bueno" que necesitaba para poder correr en Portugal.

El Gran Premio de Portugal de MotoGP que este fin de semana se disputará en el circuito de Portimao pasará sin duda a la historia del motociclismo por un sólo hecho, la vuelta a la competición tras casi nueve meses lesionado del ocho veces campeón del mundo español Marc Márquez (Repsol Honda RC213V).

Una fractura de húmero de su brazo derecho, complicada hasta extremos inusitados, dejó en el "dique seco" a uno de los pilotos más emblemáticos del campeonato del mundo de MotoGP, y su proceso de recuperación se ha convertido en un auténtico calvario con momentos de felicidad y avances destacados y otros, muchos, con situaciones desesperantes capaces de poner a prueba la resistencia de los más fuertes y ahí, por lo visto, Marc Márquez ha aprobado con nota.

Nueve meses "difíciles"

El hecho de que las primeras pruebas que realizó con una moto de competición, bajo la supervisión del equipo médico del Hospital Ruber Internacional de Madrid que le realizó la última y exitosa intervención quirúrgica, fuesen en el circuito de Barcelona Cataluña y días después en Portimao, ya pudo considerarse como un aviso del trazado elegido para su reaparición.

"Es fantástico estar aquí de vuelta, con todos vosotros. Han sido nueve meses difíciles y mañana llega el momento de realizar el paso más importante de mi rehabilitación, que es montarme en una MotoGP. Es cierto que estoy nervioso, tengo mariposas en el estómago, lo que no es normal en mí. Sé que después del primer libre desaparecerán. Ahora es el momento de volver a disfrutar sobre la moto. Hoy me he encontrado con todo el equipo, con todos los japoneses", ha dicho en rueda de prensa.