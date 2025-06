El 'palo' de Hamilton a Fernando Alonso sin venir a cuento: "Como él era campeón del mundo tenía el coche..."

Fernando Alonso y Lewis Hamilton, campeones del mundo de Fórmula 1, excompañeros y 'rivales' desde que coinciden en el Gran Circo siguen siendo, a sus 43 y 40 años respectivamente, dos de los grandes ídolos de la actualidad. Y por lo tanto, sus 'piques' y declaraciones suelen ser siempre foco de atención entre los aficionados a este deporte.

Esta vez ha sido el inglés el que recordó su primera victoria en Fórmula 1, GP de Canadá 2007, -escenario en el que correrán este fin de semana- y ha aprovechado para dar un 'palo' al español y reivindicarse en una temporada en la que tanto Ferrari como él están muy por debajo del nivel que se esperaba.

"Como Fernando Alonso era el campeón del mundo siempre tenía el coche más ligero..."

"Mi primera victoria fue épica. Entonces los dos coches (Alonso y el suyo) estaban separados por un par de vueltas en cuanto a carga de combustible así que un coche siempre tenía menos combustible, era más ligero, y como Fernando era el campeón del mundosiempre tenía el coche más ligero", empezó diciendo el siete veces campeón del mundo en la rueda de prensa inaugural en Canadá.

"Desde que nos dieron las mismas condiciones... hice pole y gané la carrera"

"Estuve arrastrando una décima o más de combustible en cada clasificación. Pedí desde Mónaco que nos dieran las mismas condiciones, nos las dieron en Canadá, hice la pole y gané la carrera. Luché por lo que creía que era correcto y fue uno de mis grandes momentos", recordó Hamilton, que batió al asturiano en la única temporada que coincidieron en McLaren (empatados a 109 pero con más victorias para el rookie).

Alonso, por contra, echa un capote a Lewis

Por otra parte, Fernando, que consiguió sus primeros puntos en el GP de España, habló con 'AS' y defendió a Lewis de las críticas que está recibiendo tanto él como Ferrari: "¿Qué le sucede? No tengo ni idea. Lewis es un grandísimo piloto, en circuitos como Canadá es capaz de explotar todos sus puntos fuertes. Después de 24 carreras haremos las cuentas, ahora está sufriendo pero puede revertir la situación muy rápido... No creo que haya cambiado mucho la situación con el año pasado, con Russell, entonces el Mercedes era aparentemente complicado de pilotar y Russell estaba más cómodo, este año parece la misma situación. Pero es difícil opinar sin tener toda la información", aseguró.

Horario de las sesiones del GP de Canadá

Estos son los horarios (hora peninsular España) de todas las sesiones del GP de Canadá 2025.

Viernes 13 de junio: Libres 1 (19:30) y Libres 2 (23:00)

Sábado 14 de junio: Libres 3 (18:30) y clasificación (22:00)

Domingo 15 de junio: Carrera, 70 vueltas (20:00)

