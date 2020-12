Lewis Hamilton desvela las secuelas que le ha dejado el coronavirus

El pasado 1 de diciembre Lewis Hamilton anunciaba su positivo en coronavirus. Una enfermedad que le hizo perderse un Gran Premio pero que, por suerte para él, sufrió cuando ya había revalidado su corona como campeón del mundo de F1.

Ahora, el propio Hamilton ha explicado las secuelas y consecuencias que le produjo el covid-19 en su cuerpo.

"He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay ganancia", explicaba Hamilton en sus redes sociales.

Lewis Hamilton ha sido uno de los 79 casos positivos por covid-19 que se detectaron en los 80.000 test que se realizaron durante el Mundial de Fórmula 1.

"La vacuna será buena para todos, pero puede haber cambios en varios calendarios, no solo en el de la Fórmula 1. En mi opinión, la mitad del año no será como habríamos esperado en una temporada normal", aseguró Jean Todt, presidente de la FIA.