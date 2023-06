La imagen de la desolación: Márquez, abatido tras la 5º caída del fin de semana

Marc Márquez no termina una carrera de Moto GP desde el 23 de octubre de 2022. Esta temporada ha disputado cuatro Grandes Premios y todavía no ha finalizado ninguna carrera. La de hoy en Alemania no la ha podido ni empezar.

5 caídas este fin de semana

Y es que el 8 veces campeón del mundo se ha caído hasta en 5 ocasiones este fin de semana, y sin contar la carrera de este domingo... La última en el warm up (calentamiento previo al GP) tras salir volando de una inconducible Repsol Honda.

Una imagen desoladora...

La imagen de Marc tras irse al suelo era completamente desoladora. Este sábado ya dijo que caerse 2 o 3 veces en clasificación para ser 7º "no valía la pena". El español se cayó a mucha velocidad cuando trazaba una curva y salió disparado dando una vuelta en el aire que le provocó más heridas y magulladuras en su cuerpo.

No disputó la carrera

Tras llegar a boxes atendió a la prensa y tras pasar por algunos reconocimientos médicos aseguró "no estar listo" para disputar el GP de Alemania. Y eso que el doctor Charte admitió que Márquez podía intentar competir pese a las caídas: "La placa no revela ninguna fractura en el tobillo derecho. En el dedo pulgar tiene una fractura pequeña que no le va a impedir correr...".

"Marc Márquez ha decidido perderse el Gran Premio de Alemania tras sufrir una caída en la curva 7 durante el Warm Up matinal", explicaba el comunicado de Repsol Honda.

Márquez si ha explicado que estará listo para el siguiente GP en Países Bajos. Hay que tener en cuenta que el de Cervera se ha perdido las carreras en Argentina, Las Américas y España.

Victorión de Jorge Martín

Por otra parte, la carrera de este domingo se la ha llevado el español Jorge Martín, la segunda victoria de su carrera en Moto GP, tras terminar 6 milésimas antes que el italiano Bagnaia. El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) celebró la victoria por todo lo alto, llorando y tirándose al suelo. Se mete en la lucha por el Mundial.