GP de Hungría F1 2024: Horario y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en directo

Hungría acoge la primera carrera tras el ecuador de la temporada 2024 de Fórmula 1. El mítico circuito de Hungaroring volverá a reunir al paddock tras dos semanas de parón.

Dos semanas de una resaca que sabe a gloria para Hamilton

Silverstone, por su parte, nos regaló de nuevo una victoria de Lewis Hamilton tras dos años y medio de su última (GP de Arabia Saudí 2021). Y el inglés, siete veces campeón del mundo, lo consiguió además en su hogar, ante su gente, para convertirse en el piloto con más victorias en un Gran Premio (9) y seguir ampliando su leyenda como el más laureado de siempre (104 victorias).

Lewis cruzó primero por delante de Verstappen y Norris, tercero, después de que el Mercedes de Russell dejara tirado al británico cuando luchaba por ganar la carrera. Hamilton, que rompió a llorar tras bajarse del coche, se abrió como nunca: "He esperado más de lo que debería por esta victoria, he tenido problemas de salud mental, ha sido muy duro intentar llegar todos los días con mentalidad positiva para mantenerme motivado y entrenar... Había días en los que no podía salir de la cama. Pensaba que esto no sería posible. Ahora me alegro de haber insistido", explicó.

Hamilton, 8 victorias en Hungaroring; Verstappen ganó en 2022 y 2023

Precisamente Hamilton es el piloto con más victorias en el GP de Hungría (8) pero ha sido Max Verstappen y su aplastante dominio a mandos de Red Bull el encargado de llevarse el gato al agua en los dos últimos años. No obstante, esta temporada su monoplaza ni mucho menos tiene esa ventaja respecto al resto y por eso se ha dejado ya por el camino hasta cinco victorias (Sainz, Leclerc, Norris, Russell y Hamilton), todos pescan menos Checo Pérez y ... Aston Martin, que mejoró su papel en Silverstone pero que sigue estando a años luz de lo conseguido en 2023 (8 podios de Fernando por un quinto puesto como mejor resultado en 2024). Fernando también sabe lo que es ganar en Hungaroring, lo hizo en 2003 con Renault, y sumó otros 4 podios.

Ocon ganó en 2021 con la ayuda de Alonso

¿Habrá un séptimo piloto que gane una carrera esta temporada? Piastri, de McLaren, sería el que más opciones tiene de hacerlo... pero ojo que hace tres años ganó aquí Esteban Ocon tras una salida accidentada y después de una conducción sublime de Fernando, su entonces compañero, para frenar a Hamilton durante gran parte de la carrera.

Horario y dónde ver el GP de Hungría

Estos son los horarios de las sesiones de este fin de semana.

Viernes 19 de julio: Libres 1 (13:30 hora española) y Libres 2 (17:00 hora española).

Sábado 20 de julio: Libres 3 (12:30 hora española) y clasificación para la carrera (16:00 hora española).

Domingo 21 de julio: Carrera del GP de Hungría, 70 vueltas (15:00 hora española).

Recuerda que puedes vivir la carrera del domingo en directo con la narración en vivo en la web de Antena 3 Deportes, dónde podrás consultar toda la información y la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz en especial.

