Hamilton rompe a llorar tras volver a ganar 945 días después: "Sufrí problemas de salud mental"

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, volvió a rugir 945 días después. La leyenda del Gran Circo, además, se subió al primer cajón en su casa, en el GP de Silverstone 2024, tres años después de que lo hiciera por última vez en Arabia Saudí 2021. El inglés se impuso a su exrival Max Verstappen, a su compatriota Norris y se aprovechó de un doloroso abandono de George Russell, que venía de ganar el GP de Austria. Mercedes suma dos victorias consecutivas e 'iguala' a Ferrari.

Han pasado 57 carreras y dos Mundiales para que volvamos a ver al piloto más laureado de la historia, con permiso de Michael Schumacher, volver a ganar (la 104 de su carrera) en un mundo tan complicado como la Fórmula 1. El de Mercedes, que recalará en Ferrari en 2025, sobrevivió a una carrera loca, pasada por agua, llena de incertidumbre y gracias a una pizca de suerte y a su innegable talento terminó siendo el primero en ver la bandera a cuadros. Pocos se desenvuelven mejor que él en las condiciones que hubo hoy en Silverstone, bueno sí, un tal Fernando Alonso (8º) al que el destino y un monoplaza muy mediocre no le permiten soñar con la ansiada 33, cada vez más lejos... ya a la espera de un cambio radical en 2026 con el nuevo reglamento para vislumbrar si la vida le da una última oportunidad de volver a tocar el cielo.

Rompió a llorar por radio

Hamilton rompió a llorar por radio antes de bajarse del monoplaza, y una vez lo hizo se fundió en un emotivo abrazo con sus padres, hermano, mecánicos... Fue la victoria soñada, la novena en su país -nadie ha ganado más veces un Gran Premio- y la mejor manera de volver a la élite, si así se lo permiten los Verstappen, Norris y compañía... Que parece que sí, al menos durante las próximas carreras... pero en esta F1, más cambiante que nunca, no se puede saber si en en un periodo de dos semanas puedes pasar de los primeros puestos a la irrelevancia. Que se lo digan a Aston Martin, aunque su caída fue más progresiva. No será el caso de Mercedes. Lo que sí sabemos es que Max Verstappen ya ha 'perdido' 5 carreras este año, y todas las ha ganado un piloto diferente (Sainz, Leclerc, Norris, Russell y Hamilton). El neerlandés, pese a todo, sigue cerrando la brecha en momentos 'complicados', con algún problema mecánico y muy poco ritmo fue segundo y le faltaron un par de vueltas para dar caza a Lewis.

"He tenido problemas de salud mental"

"He esperado más de lo que debería por esta victoria, he tenido problemas de salud mental, ha sido muy duro intentar llegar todos los días con mentalidad positiva para mantenerme motivado y entrenar... Había días en los que no podía salir de la cama. Pensaba que esto no sería posible. Ahora me alegro de haber insistido", explicó el heptacampeón del mundo a los micrófonos de Dazn.

Pérez a la deriva; Ferrari se equivoca y Aston Martin vuelve a los puntos

No obstante, los focos este domingo pertenecen en su totalidad al británico, pero la carrera dejó otras conclusiones. Checo Pérez sigue a la deriva (17º), en Ferrari no aciertan dos días seguidos con la estrategia -esta vez fue Leclerc (14º) el perjudicado tras una mala decisión de sus ingenieros- McLaren parece tener el coche más rápido pero su piloto estrella (Norris 3º) 'falla' más de la cuenta, y Aston Martin volvió a meter a ambos coches en los puntos (Stroll 7º y Alonso 8º) tras varias semanas siendo el sexto o incluso el séptimo monoplaza. "Mi plan no salió", dijo Fernando, al que su equipo le paró una vuelta tarde cuando comenzó a llover y perdió las posiciones que ya tenía ganadas con su compañero y Nico Hulkenberg. Se esperan mejoras en Hungría, dentro de dos semanas, pero el bicampeón huye de las suposiciones: "Hay que demostrarlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com