Fernando Alonso vuelve a tomarla con la FIA: "Ha cometido un error grosero"

Fernando Alonso saldrá en séptima posición, justo por delante de su compañero Lance Stroll, en la carrera de mañana en Hungaroring después de una clasificación cambiante, accidentada y con un nuevo golpe de mala suerte para el español.

El piloto de Aston Martin, que esta vez sí se encontró mucho más cómodo con las mejoras de su monoplaza, pasó sin muchos apuros a la Q3 (el objetivo de la escudería) y pudo haber escalado alguna posición más en la última sesión si no hubiera sido por un fuerte accidente de Tsunoda y una inexplicable decisión de la FIA al sacar la bandera roja cuando Fernando estaba a punto de completar la vuelta.

Esta decisión no habría sido cuestionable si el accidente del japonés hubiera tenido lugar cerca de donde estaba pasando el ovetense en ese momento, lejos de ser así los comisarios no le 'permitieron' terminar la vuelta cuando Fernando venía mejorando.

La FIA saca de quicio a Fernando

Una vez se bajó del coche atendió a la prensa y habló sobre lo sucedido: "He tenido un fin de semana de una mala suerte importante. No pude completar ni una vuelta con las blandas en los entrenamientos libres. Además, la FIA a veces lo hace bien y otras veces comete errores groseros, y hoy ha cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente teniendo un accidente en la curva ocho. Normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta, esa es la norma hablada", empezó diciendo el piloto.

Bandera roja, parque cerrado, vuelta al coche...

No fue el único error de los comisarios: "Y luego, al entrar en el 'pit-lane', a Lance y a mí nos han metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche. Luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar, hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, pero no tenía más neumáticos. Esa décima y media que venía mejorando hasta la última curva, sin saber cómo está la clasificación, quizás no cambie nada, pero esto de entrar en el parque cerrado y reabrirlo después no sucede en estas carreras", sentenció Alonso.

McLaren pone la directa: Norris 1º y Piastri 2º

McLaren, por su parte, sigue afianzándose como la mejor escudería del año, por lo menos de los últimos meses, después de que sus dos coches hayan ocupado la primera línea en el GP de Hungría tras la pole de Norris y el segundo puesto de Oscas Piastri. Ambos se impusieron a Verstappen, tercero, y Sainz, cuarto.

Este domingo se presentará una nueva oportunidad para que la mítica escudería inglesa gane su segunda carrera de la temporada, y mejor no lo puede tener, sus dos pilotos saldrán en las primeras posiciones después de haber demostrado en un cambiante trazado en Hungaroring que son los más rápidos a una vuelta. Ni Ferrari, ni Verstappen. McLaren es el nombre propio de hoy. La responsabilidad recaerá entonces en Norris, que firmó la cuarta pole de su carrera pero que mañana buscará su segunda victoria en un domingo, ganó en Miami pero no supo hacerlo en España, Emilia Romaña, Silverstone... pese a tener el mejor coche. Hoy, en cambio, no tuvieron rival, Verstappen no pudo con ellos ni en seco ni en condiciones cambiantes, tampoco Carlos, que apuntaba incluso más alto pero que necesitaba que la temperatura del asfalto fuera muy alta.

Russell y Checo, KO en Q1

La sorpresa del sábado la dieron George Russell y Checo Pérez -aunque lo del mexicano es ya demasiado habitual- tras caer eliminados en la Q1. El inglés por un despiste suyo y del equipo, lo de Checo por un nuevo error de pilotaje, seguramente provocado por la enorme presión que está recibiendo en las últimas semanas. Su continuidad, a pesar de haber renovado, parece más en entredicho que nunca.

Así queda la parrilla para la carrera del domingo