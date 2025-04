Fernando Alonso, rendido a Max Verstappen: "Me recuerda a mi 2012"

Fernando Alonso volvió a quedarse sin puntuar en Suzuka, tercera carrera de la temporada, después de terminar 11º en la que también fue la primera victoria del año para Max Verstappen.

Un triunfo merecido y meritorio del neerlandés, que superó a Norris, 2º y Piastri, 3º, con un coche que claramente ofrece menos prestaciones que el McLaren. Una victoria que además deja a Max a un solo punto de Lando Norris en el Mundial de Pilotos (61 a 62). Tsunoda, compañero de Verstappen y que debutó en el GP de su casa con el primer equipo de Red Bull, fue 12º.

"Me recuerda a mi 2012, un coche que no era tan bueno..."

Fernando Alonso, por su parte, quiso rendirse al talento de 'Mad Max' y quiso comparar este comienzo de temporada del neerlandés con su 2012, año en el que luchó por el título Mundial hasta la última carrera pese a tener un coche peor que el de Vettel: "La gente no es consciente de lo difícil que es hacer grandes premios perfectos. Me recuerda a mi 2012, con un coche que no era tan bueno y que luchamos por el título, aunque al final no ganamos", explicó.

"He luchado por títulos con el tercer o cuarto coche"

Alonso sabe muy bien lo que es sacar el máximo partido del monoplaza e incluso luchar por victorias y campeonatos contra coches mucho más competitivos que el suyo: "He luchado por títulos con el tercer o cuarto coche y, al final, es difícil, como lo fue para mí". No obstante, no duda de la capacidad de Max: "Ganó cuatro títulos mundiales, así que puede luchar con un coche algo menos competitivo".

Alonso sigue sin puntuar

Peor le fue al asturiano en Suzuka, donde volvió a quedarse sin puntuar, aunque esta vez pudo al menos cruzar la línea de meta después de no hacerlo en Australia ni en China por un accidente y un abandono respectivamente. Después de tres carreras, el español todavía no ha sumado ni un solo punto en el que ya es uno de sus peores arranques en Fórmula 1. Salió 12º y terminó 11º, algo que él mismo calificó de un "pequeño milagro" teniendo en cuenta el ritmo y la poca velocidad punta del Aston Martin. Su compañero Lance Stroll finalizó último pero ya ha sumado 10 puntos entre los dos primeros Grandes Premios.

