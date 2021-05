El espectacular récord de Fabio Barone con su Ferrari para llegar al Cristo Redentor de Maratea

La carrera de Maratea es el sueño de cualquier amante de la velocidad: un trazado en zig-zag único en el mundo. Fabio Barone ha completado los 3 kilómetros en tiempo récord: no ha llegado al minuto y medio. Un Ferrari y por delante una de las carreteras más icónicas de Italia, la subida al Cristo Redentor de Maratea. Tres kilómetros que el piloto italiano Fabio Barone ha completado en un minuto, 29 segundos y seis décimas.

Es el cuarto récord de velocidad que consigue, pero el primero en su país; los anteriores los hizo en Rumanía, Marruecos y China. Fabio, popularmente conocido como el Barón Rojo, lleva toda su vida dedicada al motor y en especial a la escudería del Cavallino Rampante, con cuyos coches jugaba de niño en vez de darle patadas al balón: "No jugaba a la pelota... otra cosa era correr con los cochecitos", bromea.

Correr y mucho, como ha hecho en esta ocasión, para convertirse en el piloto que más rápido ha cubierto este complicadísimo trazado: "Cuando he visto el Cristo me he emocionado. Una carretera que es única en el mundo. Verdaderamente una de las más bellas".

Su próximo reto: 4.300 kilómetros

Y ahora tiene un nuevo desafío: "En el mes de julio saldremos de Roma con la intención de llegar al Cabo Norte en menos de 49 horas". Son 4.300 kilómetros los que tiene por delante y ha de llegar a Noruega sin exceder en ningún momento los límites de velocidad.