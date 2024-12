El Circuito del Jarama pone el broche final al Desafío Europeo de drifting

Este fin de semana se han celebrado en el Circuito del Jarama las últimas pruebas del Desafío Europeo y del Campeonato de España de drifting. La organización de Drift Spain ha coronado este año con el récord de inscritos tanto en las categorías Pro y Semi Pro, como en la prueba internacional, reuniendo a los mejores pilotos del continente en el circuito madrileño. Este año han participado más de 50 pilotos, jóvenes y antiguos, entre los que se encontraban campeones de España de Pro y Semi Pro.

Un deporte en auge

Este deporte ha tomado relevancia en los últimos años, subiendo el nivel de los participantes pero también aumentando los gastos de los pilotos. "Está mejorando el nivel pero se está encareciendo mucho, hace diez años era más barato", apuntaba Xavier Prado, campeón de España en la categoría Semi Pro. Una opinión que coincide con la del piloto Pedro García: "En un fin de semana gastamos entre 1500 y 2000 euros en un coche SemiPro".

El piloto también ha añadido que "al coche hay que repararle muchas cosas, compramos entre 20 y 30 neumáticos". Este deporte requiere de unos neumáticos en muy buen estado. "En una carrera normal

gastamos alrededor de 18 neumáticos traseros", declara el piloto Rubén Bolaños.

Los estragos de la Dana

El temporal de Valencia también ha afectado a algunos pilotos de drifting. Uno de ellos ha sido Atila, un drifter que ha estado a punto de no poder participar en este campeonato porque su coche se quedó atrapado en uno de los pueblos afectados por el temporal. "Salvamos el coche de milagro. Ha sido muy importante estar aquí", decía el piloto. Además, vivió muy de cerca los daños causados por la Dana: "Lo he estado viviendo de cerca porque con la grúa con la que transporto el coche he estado moviendo coches en Aldaia como un loco".

La prueba reunió a más de 7.000 amantes del motor que se acercaron al circuito madrileño para disfrutar de los coches y poder estar en el paddock cerca de los pilotos.

