El brutal dardo de Fernando Alonso a los Alpine: "Deben pensar que nuestro coche..."

Fernando Alonso debe pensar en días como hoy que Alpine se la tiene jurada desde hace tiempo. En la shootout de esta tarde Ocon perdió el control de su monoplaza saliendo de la curva 2 y terminó chocando contra el coche de Fernando arruinando su posición en la salida de la sprint, donde esta vez ha tenido problemas con Gasly, el otro Alpine que cerca ha estado de sacar al español de la carrera en una lucha que, eso sí, ha estado reñida hasta el final.

"Siempre que hay un Alpine hay que tener un extra de cuidado..."

El bicampeón del mundo no se cortó con la prensa al bajarse del coche: "Siempre que hay un Alpine hay que tener un extra de cuidado. Nos tocamos en la curva 6, deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es... y otra vez que estuve en la hierba", dijo un irónico Alonso tras la sprint.

"Los Alpine deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es..."

El asturiano ha terminado 11º la minicarrera después de salir 15º y mostrar un ritmazo en carrera que no pudo verse más reflejado en las posiciones debido al tren de DRS que había delante de él. Fue más rápido que Haas, Alpine e incluso el Ferrari de Sainz y el McLaren de Piastri al que no dio caza de milagro.

Un error de Ocon le arruinó la 'shootout'

Sin embargo, hoy ha tenido sus más y sus menos con los dos pilotos franceses de la parrilla, ambos de Alpine, donde no salió muy bien el año pasado. La primera del día fue contra Ocon, que salió mal de la curva 2 e impactó contra el Aston de Alonso, que en ese momento estaba apartándose para no molestar la vuelta del francés, en condiciones normales no habría molestado de ninguna de las maneras. En cambio, la reacción del galo fue llamar "inútil" a su excompañero.

Ya en la sprint se encontró a un implacable Gasly

Más tarde tuvo problemas con el otro piloto de Alpine, esta vez fue más un incidente de carrera pero Gasly se mostró implacable y seguramente algo más duro de lo normal con Alonso, que tenía mucho más ritmo que él y que incluso se fue a la hierba cuando intentó adelantarle (al final lo consiguió).

Afortunadamente para 'Magic', este domingo tendrá muy lejos a ambos Alpine. Alonso partirá cuarto pero Ocon 12º y Gasly 13º.