Esteban Ocon arruina la sprint de Fernando Alonso chocando contra su Aston y le insulta: "Idiota"

Surrealista lo de Esteban Ocon en la shootout de Brasil. El excompañero de Fernando Alonso en Alpine ha arruinado la clasificación al sprint del español al perder el control de su monoplaza y chocar contra el Aston Martin cuando salía de la curva 2. El impacto provocó daños irreparables en el Aston del bicampeón, que no pudo salir a competir en la SQ2 pese a que su tiempo le permitía hacerlo. El coche del francés, por su parte, terminó contra las protecciones.

Ocon chocó contra Alonso al perder el control de su Alpine

Las imágenes del incidente reflejan claramente que es el francés el que pierde su Alpine e impacta sin querer con el del asturiano, que no estaba en vuelta y que tardó en apartarse pero en condiciones normales no habría sido un estorbo para la vuelta del galo.

"Idiota Alonso"

Por si esto no era suficiente, Esteban echó la culpa al de Aston Martin: "Idiota Alonso", dijo por radio mientras que Fernando explicaba a su ingeniero que "Ocon había ido hacia él". El de Alpine terminó contra el muro, provocó una bandera roja y terminó con las opciones del ovetense en la shootout, su tiempo le metió en la segunda sesión pero los daños en la suspensión y en el fondo plano eran tan severos que los mecánicos no pudieron arreglarlos a tiempos para que participara en la SQ2.

"No podemos completar la clasificación. Mucho daño en todo el coche. No es lo que queríamos. No he visto la repetición. Teníamos mucho ritmo en el coche el viernes, aunque sufrimos un poco en la SQ1. Hay interrogantes todavía", dijo 'Magic' tras bajarse del coche. En principio, no habría problemas para que el monoplaza estuviera completamente reparado para la sprint.

Saldrá 15º en la sprint de hoy

La bandera roja se prolongó durante muchos minutos pero el impacto dejó KO el Aston del piloto de 42 años, mala suerte para él después de cuajar este viernes una enorme clasificación que le permitirá salir en la segunda línea (cuarto) en la carrera del domingo. En la sprint de hoy (19:30) partirá 15º en busca de algún pequeño premio, algo que se antoja complicado ya que solo puntúan los ocho primeros. Pese a todo, la carrera de verdad será mañana domingo a las 18h. La 'minipole' de la sprint se la llevó Norris, que se impuso por 6º milésimas a Verstappen, Sainz partirá noveno.