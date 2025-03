Fernando Alonso, 12º en la qualy de Australia con el suelo dañado: "Estoy contento, somos rápidos"

Lando Norris, secundado por su compañero Oscar Piastri, dieron el primer pistoletazo de salida de la nueva temporada de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park. La dupla de McLaren arrasó en la clasificación con el británico llevándose la pole, seguido del local Piastri y con un Verstappen que exprimió su Red Bull para colocarlo en la tercera posición de cara a la carrera de este domingo. Hasta tres décimas sacaron los pilotos papaya al neerlandés, y más de medio segundo al resto de perseguidores.

McLaren arrasa, Verstappen hace la goma y Ferrari decepciona

Una primera toma de contacto en Australia que nos dejó varias sorpresas, como la quinta posición de Tsunoda y la sexta de Albon, compañero de Sainz, el cual tuvo que 'conformarse' con ser décimo tras no clavar su vuelta de la Q3. Justo detrás del tailandés llegó la dupla de Ferrari conformando la primera decepción de la temporada ( Leclerc 7º y Hamilton 8º ), a un mundo de la cabeza.

Y pese a que los puntos se reparten el domingo tampoco fue el debut soñado de Lawson con Red Bull ni Antonelli con Mercedes, ambos cayeron en la Q1 y saldrán desde la cola en Albert Park. El rookie Bortoleto (15º) dejó atrás a su compañero Hulkenberg y Bearman ni salió después de volver a 'liarla' en los libres 3.

Sainz 10º y Alonso 12º

Sin embargo, en España todos los ojos estaban puestos en Sainz y Alonso, y pese a no firmar una qualy brillante, ambos salvaron los muebles y en el caso del asturiano el resultado fue incluso mejor de lo esperado. Es lo que ocurre cuando las expectativas son bajas y la mayoría te colocan como el octavo coche de la parrilla. Al menos hoy, y una vuelta, no fue así. Fernando partirá 12º después de una gran Q1 y de no pasar a la Q3 por un error del piloto que terminó causando daños en el fondo plano . Su última vuelta no fue buena, incluso peor que la que marcó en Q1, pero se quedó a casi cuatro décimas del décimo tiempo (Sainz). De momento, llueve menos pero también parece que se tendrán que dar muchas cosas para ver algún coche verde en la última sesión: ahí entran las manos milagrosas de Fernando, el no cometer errores y el esperar pinchazos de los de arriba -hoy con un Mercedes y un Red Bull fuera en Q1- Alonso solo pudo ser 12º.

Alonso: "Estoy contento, somos rápidos, es una buena noticia"

"Estoy contento con las sensaciones en la primera clasificación del año... Somos rápidos, no luchamos por el top-5, estamos a la cola de la Q3, pero podemos estar en la pelea y es una buena noticia", dijo Fernando tras la sesión. Las buenas sensaciones a una vuelta las refrendó Stroll, 13º. Eso sí, Aston Martin ya no parte con ventaja en la zona media de la tabla, Alpine, RB y sobre todo Williams parecen un escalón por encima.

Sainz, por su parte, terminó con cierto sabor agridulce, fue 10º mientras que Albon llegó a la sexta plaza. Hay ritmo, hay muchas opciones de puntuar cada fin de semana y de, quien sabe, dar algún susto a los de arriba en ciertos circuitos. Este domingo dan lluvia.

Parrilla de salida del GP de Australia

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com