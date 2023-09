'AnnSuki', la joven influencer del motor que rompe con todos los estereotipos: "Cada vez hay más mujeres en este mundo"

¿Ha ido alguna vez a arreglar su coche por una avería o un problema mecánico? Seguro que sí, y seguro también que la mayoría de las veces se ha encontrado ahí a un hombre manchado de arriba a abajo de la goma de los neumáticos, el aceite, la gasolina...

1 millón de seguidores en apenas dos años

Andrea Ramón, (Barcelona, 1998) rompe con todos esos estereotipos, y es que esta joven de 24 años, profunda amante del motor y los coches desde que abrió los ojos por primera vez, se mancha las manos y los pantalones todos los días. 'AnnSuki', como se le conoce en redes sociales, arregla, modifica y compite, cuando esto es posible, sus propios coches desde hace ya varios años. Un día le dio por contar lo que hacía en redes... y seguro que no se arrepiente de absolutamente nada. En apenas dos años como 'influencer' ya acumula casi 1 millón de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube.

'AnnSuki' trabaja de sol a sol arreglando sus coches, viajando por España, haciendo colaboraciones con marcas, pilotando nuevos modelos y disfrutando de eventos del motor en los que todavía no se cree que pueda asistir con tanta regularidad. La de Baix Llobregat muestra lo que no se ve, la otra cara del mundo del motor: el mantenimiento de los coches, la limpieza, las reparaciones, en resumen, los continuos arreglos que exigen estos... pero también enseña desde trucos de conducción en circuitos hasta formas de cambiar de marcha. Su inconfundible y eterna sonrisa, acompañada de una admirable naturalidad y espontaneidad ante la cámara le han convertido en una auténtica referencia del motor en las redes, aunque ella no se ve así y no es muy fan de la palabra 'influencer'. Andrea ha sacado un pequeño hueco en su apretada agenda para atender a Antena 3.

P: ¿Cómo te surgió esa pasión?

AS: Empieza desde que soy una enana, a toda mi familia le gustaban los coches pero nadie se dedicaba a ello. Fíjate que a mis padres se les ocurrió mi nombre echando gasolina en una gasolinera... Al final vas creciendo, te vas empapando, sobre todo con las redes sociales y con toda la información que tenemos hoy en día con la que puedes aprender muchísimo y ver un montón de cosas que antes no podías ver, en resumen, me encantan los coches y desde pequeña empecé a toquetear un poquito. No tengo la carrera de automoción porque era muy joven y no estaba segura, más bien por el qué dirán... Yo empecé con mi con mi actual pareja (youtuber Hector EG) y él es de las primeras personas que se dedicó al mundo de la automoción en redes sociales. Desde entonces, yo vi como él se dedicaba a hacer vídeos en sociales y a mí es algo que me encanta (graduada en marketing y publicidad). Vi a Héctor haciéndolo y me gustó, me hizo gracia y dije 'yo también quiero, yo también quiero probar esto'. Me empecé a meter en el mundillo y vi que a la gente le gustaba. Creo que lo más importante es ser natural y no hacer un papel, hay que ser uno mismo.

P: ¿A qué te dedicas exactamente?

AS: Mi pasión son los coches, la mecánica y los circuitos. Yo modifico mis coches y los preparo para el circuito. Por suerte también puedo probar muchos deportivos y modelos de carreras que no están al alcance de casi nadie, ni del mío, y me sigue pareciendo una pasada. Doy a la gente una opinión más personal de los coches, su funcionamiento, trucos para el circuito... Hago un poco lo que me da la gana (risas)... Ahora mismo me estoy preparando un coche para hacer drift, tengo otro para un circuito normal. Modifico mis coches, los piloto y soy yo misma... Ni más ni menos.

P: ¿Cómo es tu día a día en la nave?

AS: Tengo una vida muy ajetreada, y me gusta porque no me gusta estar parada. Hoy estoy haciendo la entrevista contigo, luego me llega un paquete para cambiar una suspensión. Este mundillo conlleva mucho gasto de dinero y tiempo. Otro día, por ejemplo, me llevo mi coche al circuito, corro con él... Todos los días son muy cambiantes pero disfruto muchísimo.

Lo compatibilizabas con tu trabajo en el 112

AS: Pues no lo había dicho hasta ahora pero... ya me dedico plenamente a las redes sociales. Tenía una excedencia con el 112 hasta hace meses, he estado trabajando ahí 3 años y 2 los he compaginado con mi trabajo en redes. Ha sido duro, el trabajo en Instagram/TikTok... te lleva mucho tiempo y dinero, en mi caso más tiempo (risas). Me ha dado pena dejar el 112 porque he aprendido mucho y sienta bien ayudar a la gente. En cuanto a las redes sociales ya noté a los 6-7 meses que muchas personas veían mis vídeos pero no quería dejar mi trabajo porque es un mundo inestable, dependes mucho de las marcas, puedes tener un mes bueno y uno malo. Cuando he visto que esto va para largo ya he decidido dejar el 112 y centrarme 100% en mis redes sociales.

Éxito en redes desde el principio...

AS: Estoy muy agradecida, hay un mes que me metí en TikTok y vi que había generado 30 millones de visitas... Da mucho miedo, yo lo valoro mucho, no son números, son personas. En TikTok tengo casi 680.000 seguidores, casi 44.000 en YouTube y más de 300.000 en Instagram... No me considero famosa porque no lo soy, aunque si hay gente que me conoce. En YouTube tengo menos presencia porque es más costoso hacer vídeos y en TikTok también es complicado crear contenido de calidad en 10-15 segundos, lo más difícil para mí es Instagram. Me parece una locura... no son números, son personas (repite).

Sin grandes ídolos en redes

AS: Creo que es muy importante valorarse a sí mismo. Todos tenemos nuestras inseguridades pero tenemos que decirnos las cosas buenas que hacemos. Yo tengo ciertas capacidades que son buenas y las reconozco, y no es tener ego, el ego es ir de sobrado... Tenemos que saber lo que valemos, nunca he tenido un referente, exceptuando mi pareja Héctor (Hector EG)... Siempre he querido hacer lo que me gusta y no fijarme especialmente en el resto.

P: ¿Colaboras con grandes marcas de coches deportivos?

AS: En España es complicado porque la mayoría de marcas no entienden lo que hace un creador de contenido. Afortunadamente está cambiando porque los creadores pueden enseñar muchas cosas. Normalmente ellas contactan conmigo (ven tu perfil) a no ser que yo quiera probar un modelo en concreto. Por ejemplo, ahora tengo representante, antes no, si no no puedo llegar a todo. Ahora le digo a mi 'repre' que coche me gustaría probar y él intenta conseguirlo. Al final se crea una relación comercial pero yo quiero llegar más lejos, necesito conectar personalmente y llevarme bien con ellos. Si no se puede en persona pues por llamada pero que no sea solo firmar un contrato.

También compites en carreras...

AS: A ver, solo lo hice una vez. Competir es muy muy caro pero ahora me estoy preparando un coche (BMV36) para competir en drift y en subidas de montaña (vehículos a propulsión). El problema es que mi trabajo me obliga a estar cada día en un sitio... Pese a todo me encantaría competir en Cataluña y después a nivel nacional.

P: ¿Te sientes pionera?

AS: No me siento pionera, hay mucha gente en redes y fuera de ellas visibilizando este mundo. Por ejemplo, a mí me sigue gente a la que no le gusta el motor y simplemente se enganchan porque lo cuento bien y de una manera entretenida, y al final les gusta... Pero está claro que hay más modalidades además de la F1: rallys, drifts, karts, carreras de resistencia, time attack... Es un mundo muy bonito porque es disciplinado y aglutina muchos valores. Afortunadamente cada vez tiene más seguidores, y creo que en parte es gracias a las redes sociales.

Triunfas entre gente a la que no le gusta el motor

AS: Hace unas semanas en Andorra me encontré a dos chicas jóvenes que me dijeron que no les gusta el motor pero que se han aficionado gracias a mí. Me pasa mucho, veo muchos mensajes en mis redes, tanto de chicas y chicos. Otro día me paró una niña junto a su padre y la chica muy nerviosa... El padre me dijo que su hija iba a empezar a estudiar mecánica por mí... y me puse a llorar. Le dije que la quería, soy muy sentimental pero es que es muy bonito... No lo tengo asimilado del todo.

Eres una mujer en 'un mundo de hombres': ¿Cómo lo ves?

AS: Al principio por Internet había mucha gente que se metía conmigo. Aunque es verdad que siempre he tenido muy poco 'hate' (odio), en general siento mucho apoyo. Esto cada vez está cambiando más, en mi entorno nunca he tenido ningún problema con un hombre, fuera de mi círculo pues alguna vez. A veces cuando estás en un grupo de hombres hablando de motor no te hacen caso y ya después hablas y ya dicen 'ah pues sí que sabes'... Por el simple hecho de ser mujer... ¿Por qué no voy a saber de coches? Otra anécdota... Un día entra un hombre a mi taller, yo acababa de terminar de limpiar un coche mío y va y me dice: 'eso eso, limpia limpia, que estos hombres son unos guarros'. Luego le dije: 'nono, este es mi coche'. Es verdad que la mayoría de aficionados al motor son hombres... Es más, a veces las mujeres son más machistas que los hombres. La realidad es que cada vez que me sigue una mujer me alegro especialmente y me digo 'una más', a veces es complicado que nos apoyemos entre nosotras. Pero sí, cada vez hay más mujeres en este mundo, en la Fórmula 1 hay muchas ingenieras, por ejemplo.

Tu novio también es influencer del motor

AS: Nos ayudamos mucho, somos casi como mejores amigos. Nos gusta lo mismo y sé que es raro que una pareja se dedique exactamente a lo mismo. No hay piques entre nosotros... excepto en el circuito y demás, pero sanos (se ríe). Héctor (Hector EFG) sí que fue uno de los primeros pioneros, especialmente en YouTube. 'El loco de los hondas', así podríamos llamarle. Nos admiramos mutuamente.

P: ¿Qué le pides al futuro?

AS: Me gustaría seguir creando contenido para mí y trabajar con marcas que me gusten, también deseo seguir pilotando y compitiendo. No pido más, me gustaría seguir así. Ojalá poder tener más coches también, y el ser capaz de mantenerlos.