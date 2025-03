Adrian Newey habría pedido a Aston Martin una cama a para dormir en la fábrica

Día 1 de Adrian Newey como ingeniero de Aston Martin y ya está disparado el 'suflé'. La mente más privilegiada en la historia de la Fórmula 1 ha comenzado este lunes, de forma oficial, su 'trabajo' para preparar un coche capaz de pelear por podios, victorias y quién sabe si por el Mundial de 2026.

El fichaje se hizo oficial en septiembre pero se ha incorporado este 1 de marzo para respetar el periodo de 'gardening' con Red Bull. Ahora, a solo dos semanas de que se de el pistoletazo de salida a la temporada 2025 de F1 con el GP de Australia, Adrian Newey ya está trabajando para hacer de Aston Martin, y concretamente de Fernando Alonso, una sinergia ganadora para 2026, año en el que cambiará el reglamento y todas las escuderías querrán dar con la tecla para poder dominar los próximos años en el Gran Circo.

Por eso, la mayoría de esfuerzos de parte del año pasado y de lo que venga en 2025 estarán enfocados al monoplaza de 2026. Esta temporada, podría decirse, que es una especie de continuación de la anterior, habrá cambios de posición y puede que alguna sorpresa arriba, pero no veremos grandes diferencias.

Newey: "El objetivo es poner en marcha el flujo creativo"

Ha sido este lunes cuando la cuenta oficial de Aston Martin le ha dado la bienvenida a su gran esperanza con una ingeniosa publicación. Más tarde hemos conocido las primeras palabras del protagonista y cuáles serán sus primeros pasos en la fábrica: "Estoy deseando que llegue y lo que tenga que pasar, pasará. El primer objetivo es conocer a todo el mundo, entender cómo funciona todo el mundo e intentar integrarme con todos. Es hablar con los pilotos, es hablar con mis compañeros ingenieros, tratar de intercambiar ideas con ellos. Poner en marcha ese tipo de flujo creativo".

Habría pedido una cama en la fábrica para trabajar día y noche

No obstante, según 'LastWordOnSport', el propio ingeniero británico habría pedido a Aston Martin que le habilitaran una cama en la fábrica para que este pudiera descansar mientras trabaja de madrugada en el desarrollo del monoplaza para 2026. Algo que no está confirmado pero que de ser así dejaría claro que la prioridad de Newey es adelantarse a todos y dar con la tecla necesaria para ir un paso por delante de Red Bull, Ferrari, McLaren y compañía en el cambio de reglamento de 2026.

Una vez se ha conocido esta noticia, la ilusión y la esperanza de millones de aficionados de Fernando Alonso y Aston Martin ha aumentado a cotas insospechadas. Recordemos que el asturiano, de ahora 43 años, tiene contrato hasta 2026 (incluido), por lo que todo apunta a que ese año será su última bala (esta vez de verdad) para intentar el asalto a su ansiado tercer Mundial de Fórmula 1. Y todo parece que está en las manos, y en la cabeza, de Adrian Newey. Todo pasa por él. Tampoco extrañaría esta decisión del ingeniero de 66 años ya que está en su forma de ser y en su ética de trabajo el dedicarse a cuerpo y alma, día y noche, a su gran objetivo.

2025 para Aston Martin, un año que se espera complicado...

En lo referente al futuro inmediato, Aston Martin no parece que vaya a disfrutar de una temporada positiva. No dieron buenas sensaciones en los test de Bahréin, aunque dicen que no fueron a por tiempos, y da la impresión de que su quinta posición en el Mundial podría estar incluso en peligro ya que escuderías como Williams o Alpine parece que irán fuertes este año. Algunos expertos colocarían a Aston Martin entre el 6 y el 8 puesto durante el año, con carreras en las que podrían ir mejor y otras peor. No obstante, y pese a que Alonso ha dicho que el coche es mejor, empezaremos a salir algo de dudas dentro de dos semanas en Melbourne Park, circuito que acogerá la primera carrera del año.

