Miriam Hurtado, campeona mundial de culturismo después de haber superado un infarto

Miriam Hurtado se encontró con que abrían un gimnasio cerca del colegio de su hijas y ahí empezó todo: "decidí entrar para hacer algo con mi vida, para hacer algo de deporte". Tenía 32 años y ni se imaginaba lo que el futuro le iba a deparar, en 2021 ganaba el Miss Olympia y, en 2023, se proclamaba Campeona del Mundo de Culturismo.

Sufrió un infarto hace 5 años

Si esto ya es de película todavía hay que añadirle que en medio de la trama sufrió un infarto que a punto estuvo de acabar no solo con su vida. "Me dijeron que del deporte competitivo ya me podía olvidar", reconoce Miriam Hurtado a Antena 3 Deportes. Un golpe que en lugar de tumbarla hizo que redoblara sus esfuerzos para alcanzar todos sus éxitos.

"Soy una máquina"

Lo que nadie sabe es lo que cuesta llegar a lo más alto, sobre todo a nivel de alimentación, porque cuando llegan las competiciones todo se hace más exigente. "Me quitan mucha, mucha comida y tengo que entrenar mucho más", explica Miriam.

El objetivo es que el cuerpo tenga el menor porcentaje de grasa posible, que se queda como ella dice "seco, seco, seco".

Con 44 años esta ilicitana, que se define como "una máquina", quiere servir de ejemplo para que otras personas logren lo que se proponen: "Que persigan sus sueños y se olviden de todo los demás". Un consejo que ella misma pone en práctica y sirve como ejemplo real de que los sueños se pueden hacer realidad.

