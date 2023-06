Marta Jiménez y Eric de Cima consiguen un hito al completar el salto base desde el Torreón de los Galayos

El 14 de mayo de 1923 Teógenes Díaz y Ricardo Rubio marcaron un hito al ascender al Torreón de los Galayos, a más de 2.000 metros de altura en la sierra de Gredos. Noventa años más tarde, Marta Jiménez y Eric de Cima han ido un paso más allá. La pareja de escaladores subió a la aguja más emblemática del Galayar para después bajar como nadie antes lo había hecho: saltando en parapente.

"Desde que tienes el proyecto en tu cabeza, todo lo que implica la montaña, la meteorología, el día perfecto...realmente han pasado años", admite Marta Jiménez a Antena 3 Deportes. Una experiencia que les ha llevado un largo tiempo de reconocimiento en el terreno y con ayuda de la tecnología en las montañas de Ávila para asegurar el salto base. Aunque dentro de ese trabajo previo no intentaron el salto base por lo que el riesgo era todavía más alto: "No se prueba, tienes que hacerlo el día de la verdad".

Marta y Eric, dos especialistas, optaron por el camino arriesgado para llegar al Torreón de los Galayos: "Igual no era la mejor vía para llegar a la cima. Es una chimenea, teníamos que escalar con equipos. No es lo mas cómodo para este proyecto, pero no queríamos mantener el romanticismo". Rindieron así un pequeño homenaje a la vía que abrieron Teógenes Díaz y Ricardo Rubio.

'Static line', la modalidad de parapente

De la cima de la aguja al lugar de impacto previsto, les separaban 33 metros. Una distancia corta, puesto que el margen mínimo recomendado es 50 metros, que influyó a la hora de usar el parapente adecuado. "Hicimos la modalidad 'static line', en la que saltas y se abre muy rápido", explica Marta. Incide en que "tenía que abrirse súper rápido porque había poca distancia al impacto en el suelo".

Después de tanto trabajo para planear el salto, todo salió a la perfección. Primero aterrizó Eric y le siguió Marta y juntos pudieron celebrarlo con un emotivo abrazo.