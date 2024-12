La leyenda del pádel se despide, Belasteguín dice adiós después de 30 años haciendo historia

Fernando Belasteguín dice adiós al pádel después de 30 años con la pala. 'Bela', como así le llaman, no inventó el pádel, él es el pádel y termina su carrera siendo fiel a su esencia. En una entrevista concedida Antena 3 Deportes el jugador argentino asegura: "Tengo suerte me voy yo porque quiero y no porque me echa el pádel. Aunque mi cuerpo me daba señales y me pedía parar".

El homenaje de despedida se ha llevado a cabo en el Milán Premier Pádel, allí todos los asistentes gritaban su nombre. Estaba toda su familia y él ha terminado muy emocionado.

"Son lágrimas de alegría, lágrimas en las que se mezclan muchos sentimientos. He tenido suerte, toda mi familia me ha visto jugar y ahora toda mi familia ve mi despedida", indica el ganador de 230 títulos.

El jugador de nacionalidad argentina -nació en Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, el 19 de mayo de 1979- está afincado en España desde hace más de dos décadas. Es el deportista más importante en la historia del pádel mundial.

"He jugado con jugadores que ya lo han dejado y ahora con las nuevas generaciones, soy más mayor que muchos de los padres de los jugadores jóvenes que me acompañan", indica Bela a Antena 3 Deportes.

Bela ha regalado todos sus trofeos a sus amigos

Fernando Belasteguín dominó el ranking del pádel mundial durante 16 años, 16 temporadas siendo el número uno. En su palmarés figuran 230 títulos, pero no los busquen en su casa porque no están.

"Se los he regalado a mis amigos, no quiero que mis hijos crezcan con esa cultura del número uno, yo ante todo soy padre y quiero transmitir a mis hijos la cultura del esfuerzo y del trabajo diario", cuenta Bela con mucha modestia.

Un Belasteguín nunca se rinde, es el lema de la familia y eso a él le ayudó a convertir el pádel en un deporte global. Bela ha puesto el punto final a 30 años espectaculares, aunque de alguna manera siempre seguirá unido al deporte que le apasiona.

