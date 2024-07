Nadal y los JJOO de París 2024: "Para estar aquí he pasado momentos difíciles"

Rafa Nadal afronta su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos con máxima ilusión y con "el honor" de jugar en dobles con Carlos Alcaraz, quien a juicio del manacorí es "el mejor jugador del mundo".

"Claro, estos son los últimos Juegos, sí. Para mí todos los Juegos Olímpicos han sido especiales. Me perdí los de Tokio 2020 y Londres 2012 por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slam porque son vivencias únicas sin igual y los Grand Slam los vive cada año. En Río 2016 me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello", reconoció Nadal en la rueda de prensa junto al resto del equipo español de tenis y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE).

"Para estar aquí he pasado momentos difíciles. He tenido la capacidad de seguir con todo lo que pasó en estos dos últimos años y tengo este premio, estar en otros Juegos, en un escenario que es muy especial para mi, te rejuvenece estar aquí. Es otra cosa, el día a día, es una vuelta a los inicios de todo, cuando jugabas torneos pequeños y te alojabas en hostales o en hoteles pequeños y aquí se huye de los lujos que vivimos afortunadamente en nuestros deportes", explicó Nadal.

"El dobles me hace ilusión especial con el mejor jugador del mundo"

El ganador de 22 grand slam no escondió su ilusión por estar en los Juegos Olímpicos de Parpis 2024, donde disputará el cuadro individual y el de dobles junto a Carlos Alcaraz.

"Estoy con mucha ilusión, preparado y soy consciente de la situación pero la ilusión no se me quita. El dobles me hace ilusión especial con el mejor jugador del mundo para mi. Si las lesiones le respetan va ser uno de los mejores de la historia. A ver si puedo tener un sorteo que me permita tener más opciones, algo diferente a lo que fue Roland Garros", indicó Nadal.

"Es una ilusión enorme estar en unos Juegos aunque lleve unos cuantos ya. Participar en el mayor evento del deporte es un honor... ¿Cómo se llamará la pareja con Alcaraz? Dependerá del resultado... No hemos podido prepararnos conjuntamente, pero confiamos en el gran momento de Carlos y yo espero estar en un nivel alto, el que necesito para que funciones tanto a nivel individual como colectivo", reconoció el tenista balear.

"Entiendo el morbo y la ilusión de vernos juntos, pero eso no garantiza el éxito. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado muchos dobles ni muchos individuales. Es una competición distinta Las cosas pasan más rápido, los movimientos son diferentes y no salen de forma natural costar porque es lógico. Que sea en tierra nos puede ayudar porque jugando bien desde el fondo a nivel individual hace que logres ventajas en los puntos. Empezaremos con energía y veremos qué sucede", concluyó Nadal.

