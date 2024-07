Carlos Alcaraz: "Siento que juego por mis compañeros y por todo el país y eso lo hace especial, diferente"

Carlos Alcaraz aterriza en los Juegos Olímpicos de París 2024 aspirando a todo y formando una pareja ilusionante junto a Rafa Nadal. El reciente ganador de Roland Garros y Wimbledon es, con permiso de Sinner y Djokovic, el principal favorito para colgarse la medalla de oro en el torneo individual, cuyo sorteo, al igual que el dobles, se celebrará este jueves. El tenista de El Palmar compareció en rueda de prensa junto a Rafa Nadal y el resto de equipo de tenis en la cita olímpica.

"Aunque sean las mismas instalaciones que en Roland Garros se vive de forma diferente. La sensación de volver a la Philippe Chatrier es distinta. Son mis primeros Juegos, tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Viviendo en la Villa Olímpica, con los demás deportistas, no siento que juego individualmente, siento que juego por mis compañeros y por todo el país y eso lo hace especial, diferente", reconoció Alcaraz.

El murciano rebajó las expectativas que ha despertado su pareja de dobles junto a Rafa Nadal y advirtió de que no se gana solo con el nombre.

"Jugar con él es un sueño, pero eso no significa un éxito seguro. Todo el mundo piensa que habrá una medalla solo por el nombre, pero es un camino difícil pero ilusionante para mí. Lo voy a disfrutar al máximo, va a ser una experiencia única", subrayó Alcaraz.

"Esperamos que la ilusión vaya avanzando, que podamos jugar muchos partidos de dobles. Lo voy a disfrutar al máximo y será un recuerdo que va a quedar grabado", indicó Alcaraz.

"Me gusta el dobles, pero como doy prioridad al individual no he jugado muchos torneos"

"Tengo menos experiencia en dobles, espero que pueda adaptarme rápido a jugar el dobles, dar lo mejor de mí. Me gusta el dobles, pero como doy prioridad al individual no he jugado muchos torneos", apuntó el ganador de cuatro grand slam.

"Vamos a dar lo mejor de nosotros, con todas las ganas posibles y con muchísima ilusión. Ojalá podamos disfrutar y que también lo hagan los espectadores", aseveró Alcaraz, quien aseguró que tiene "todo que aprender" de Nadal, "una de las leyendas de nuestro deporte, de los más grandes de la historia del tenis y del deporte en general".

"Su manera de competir, de luchar en la pista, de nunca dejarse ir, de luchar cada bola, de no dar ningún punto por perdido, de superar las dificultades y la capacidad de encontrar soluciones a los problemas, es admirable", afirmó Alcaraz.

"En un ejemplo fuera de la pista. Esa humildad que tiene, con todo lo que ha conseguido, es admirable", destacó el jugador murciano.

