José Ramón de la Morena: "En un 70% me retiro por mi bebé, me he dado cuenta de que esto va muy deprisa"

José Ramón de la Morena, referente de la información deportiva durante 40 años, deja la radio. El periodista anunció en su programa 'El Transistor' de Onda Cero que deja las ondas para emprender un nuevo proyecto vital vinculado al reciente nacimiento de su hijo: "Estoy quizá menos bizcochón que anoche, pero bien y feliz", ha dicho a Manu Sánchez, que le ha entrevistado para Antena 3 Noticias tras su anuncio.

De este modo, y una vez que finalice la temporada, el próximo mes de junio, José Ramón de la Morena se despedirá de los oyentes. Las razones son personales: "He dormido el tiempo que me ha dejado mi hijo, esta noche se ha portado muy bien. En un 70% sí es verdad que me ha retirado el bebé, y el otro 30% es un detalle de cordura que por una vez en mi vida he tenido con los que más quiero en el sentido de no quitarles cosas que luego no les puedes devolver nunca".

De la Morena ha querido hacer un repaso a su carrera y su manera de entender el periodismo: "Llegué muy joven, pero en el momento justo. Me cogió bastante maduro, no fui un chiquillo al que le asalta el éxito. Profesionalmente las cosas me fueron bien, pero creo que no he sido un buen ejemplo. Siempre lo digo cuando voy al a facultad: 'No toméis las curvas a la velocidad que las he tomado yo porque normalmente no se cuenta'".

"Quiero descansar en paz sin estar muerto"

¿Cuál ha sido su 'secreto' para aguantar tantos años como líder de la radio deportiva? Así lo explica: "El secreto es aguantar cuando las cosas te vienen mal, pero me he dado cuenta de que esto va muy deprisa y que al final no te da tiempo a disfrutar lo que más quieres y voy a intentar disfrutarlo".

José Ramón cree que el periodismo deportivo goza de buena salud: "Hay gente muy buena que viene ahora. Todas las profesiones van evolucionando y van a mejor. La única duda que me queda es si vienen con tantas ganas como veníamos nosotros, pero la gente viene más preparada. No me sumaré a los coros que dicen que el periodismo va muy mal. La información deportiva de este país yo creo que es de las que mejor se hace".

De la Morena asegura que ha vivido la era dorada del deporte español desde las ondas: "Contamos hazañas y éxitos de los héroes del deporte. He tenido la suerte de vivir la época dorada del deporte español, nunca ha habido tantos y tan buenos. Tenemos que darles las gracias".

Asegura que deja Onda Cero "feliz" tras 4 décadas en las ondas: "Como dice Míchel, siempre sobra un año. Bueno, pues a lo mejor me han sobrado 11 meses o quizá 5 años, pero me voy feliz y en paz conmigo mismo. Y quiero descansar en paz sin estar muerto". De la Morena cerrará un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio, en la que ha llegado a ser durante años líder indiscutible de las noches deportivas, obteniendo, además, tres premios Ondas.