José Ramón de la Morena, referente en la información deportiva, anuncia que dejará la radio a final de temporada

El director y presentador del programa 'El Transistor' en 'Onda Cero', José Ramón de la Morena, ha anunciado este jueves que dejará la radio a final de temporada tras más de 40 años en las ondas. El periodista ha explicado que este jueves debía dar una respuesta a Atresmedia, que le había ofrecido renovar por dos años en diciembre. Finalmente, ha decidido emprender nuevos proyectos vitales, ya que ahora tiene "otras prioridades" que atender.

"Aquellos problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar", añadió De la Morena.

De la Morena también ha expresado su deseo de cumplir "otro sueño" recuperando los momentos perdidos y siendo "dueño" de su tiempo, aunque ha asegurado que no deja de ser periodista, "que es como ser torero o pintor y no lo dejas nunca".

La dirección de 'Onda Cero' ha expresado su "respeto absoluto" y su apoyo la decisión del comunicador, de quien recordó que cerrará un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio.

Líder de la radio deportiva

José Ramón de la Morena se inició en la radio a nivel nacional en el año 1981, tras un paso por 'Radio Intercontinental' ingresó en la redacción de deportes de la 'Cadena Ser'. De la Morena comenzó a presentar programas tan míticos como 'El Larguero' y se convirtió en un referente de la radio deportiva.

En 2016 se incorporó a Onda Cero con el programa 'El transistor', en una apuesta decidida de la cadena generalista de Atresmedia por la información deportiva de calidad. De la Morena trasladó a Onda Cero su personal forma de entender la información y el análisis deportivo.

De la Morena ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, entre otras distinciones, tres Premios Ondas, una Antena de Oro, dos Micrófonos de Oro y el Premio Larra de Periodismo.