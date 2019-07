Las dudas continúan en torno a la figura de Gareth Bale. Después de que el técnico francés, no contara con él para los últimos partidos de la temporada pasada, Zidane ha reconocido que "no ha cambiado" su situación "desde el mes de junio".

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que Gareth Bale "no es un problema" para el club blanco, aunque también afirma que su posición con respecto al de Gales no ha cambiado: "Tiene contrato y está aquí con nosotros, pero puede pasar de todo. Yo tengo que respetar a todos mis jugadores y veremos lo que pasa en el futuro. ¿Su papel? No ha cambiado desde junio", declaró.

Por su parte, el entrenador blanco también habló del posible fichaje de Pogba por el Real Madrid: "Nosotros nos hemos reunido con el club y sabemos lo que queremos. Hasta el día 31 de agosto puede haber cambios, salidas y llegadas", recordó.

Sin embargo, en la segunda pregunta dedicada al por ahora, jugador del Manchester United, Zidane fue más claro aún: "No voy a entrar en eso porque tenemos que respetar algunas cosas, entre ellas, a los jugadores que están aquí. Lo que me anima ahora es pensar en los próximos partidos. Quiero ver cómo funciona todo después de los primeros días de trabajo. Parezco tonto, pero me habéis preguntado lo mismo por segunda vez y voy a contestar lo mismo. Sabemos lo que queremos y estamos en ello", concluyó.

Además, Zidane valoró la llegada de Hazard al Real Madrid y sus primeros entrenamientos junto al resto de sus compañeros: "Estoy muy contento, lo que Eden necesitaba era un club como el Madrid para mejorar. Yo creo que este club tiene algo especial. Esto lo sabemos todos y los jugadores también. Llegué a Madrid con 29 años y seguí mejorando cosas. A Eden le pasa lo mismo, sabemos el jugador que es, pero él puede hacer mucho más y nosotros contamos con eso", señaló.

"Va a ser importante para nosotros este año. Es un jugador determinante, mete goles y marca la diferencia. Es muy importante en el fútbol actual, lo ha demostrado a lo largo de su carrera y ahora lo tenemos nosotros, entonces vamos a aprovecharnos de sus cualidades", añadió sobre el centrocampista belga, fichado por 100 millones de euros.

El Real Madrid se enfrenta en la madrugada de este domingo (2:00 h) al Bayern de Múnich en Houston, y el míster quiso dar la enhorabuena a todos sus jugadores por el trabajo realizado hasta el momento. Especialmente, al joven jugador japonés, Takefusa Kubo, recién llegado al Castilla a sus 18 años.

En su primer partido de la temporada, el Real Madrid buscará dar "espectáculo" y superar las expectativas que espera el público americano de ellos: "Queremos hacer un buen partido para todos esos seguidores que nos apoyan mucho desde aquí en Houston. Hay mucha gente que le gusta el Real Madrid, es nuestro primer partido de la temporada, pero ojalá se vea un buen partido", señaló el técnico francés.