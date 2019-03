Zidane: "Pocos equipos ganan en el Camp Nou, estoy muy contento por los jugadores y la afición"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado estar "orgulloso" de sus jugadores después de que remontaran para ganar en el Camp Nou (1-2) un Clásico que acabaron muy fuertes y que les da "anímicamente" un plus para lo que resta de temporada, si bien ha matizado que en la Liga siguen terceros y a 7 puntos de los blaugranas.

"Son 3 puntos, es un Clásico y es mejor ganarlo, pero son 3 puntos. Tenemos que descansar bien y pensar en el próximo partido, muy importante para nosotros y para salir adelante con lo que estamos haciendo. Anímicamente es muy importante ganar aquí para el resto de la temporada y justo antes de jugar nuestro partido de 'Champions'. Ahora quiero que los jugadores descansen bien", señaló en rueda de prensa.

Y es que no quiso hablar de si la Liga se abría para ellos. "Bueno, estamos a 7 puntos y lo que tenemos que hacer ahora es pensar en el próximo partido de 'Champions' y luego en la liga, pensando solo en los 3 puntos y en ganar el próximo partido. Luego ya veremos más adelante si hay Liga. Primero tenemos que pasar al Atlético de Madrid, estamos terceros. Faltan jornadas y ganar aquí es un premio enorme para los jugadores", reconoció.

"Estoy muy contento de todo, no solo del resultado. Nos ha costado un poco al principio pero normal, jugando así en un campo difícil. Estoy muy orgulloso de lo que hicieron los jugadores, contento de la victoria y también del contenido. Me ha gustado todo de mis jugadores, hemos hecho un esfuerzo enorme en un campo muy difícil de jugar. Cuando veo al equipo así, unido y juntos y peleando cada uno por su compañero, para un entrenador es lo mejor", se sinceró.

Zidane reconoció que no empezaron bien, pero celebró haber reído el último. "Tuvimos un partido difícil al principio, no hubo la presión que queríamos. Pero era complicado, en el fútbol hay momentos buenos y malos y nuestro inicio no fue bueno, pero mejor terminar bien como lo hicimos", celebró.

"Estoy contento de ganar aquí porque no es fácil hacerlo. Del gol de Bale me dijeron que era legal pero no lo vi. Pocos equipos van a ganar aquí y estoy contento por lo que hicieron los jugadores y por la afición, que puede estar orgullosa", manifestó.