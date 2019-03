Zidane: "El martes contra el Wolfsburgo nos jugamos la temporada"

¿Piensa en el partido del martes?

Mañana va a jugar Cristiano y habrá rotación pero sólo pensando en el partido de mañana. Para ganar ese partido. Luego el martes será otro partido.

Se juegan la temporada

No esperamos un mal recibimiento del público. Estará con nosotros seguro y convencido. El martes nos jugamos la temporada y los sabemos, claramente. Al público le gusta también eso. Me gusta cuando las cosas se ponen difícil y creo que al público también a veces. Es un reto importante, pero contento. Nadie se esperaba el partido de ida, está clarísimo, pero es fútbol. Ya pasó.

¿Ve peligrar su puesto?

Sé cómo es estar en este club. No miro eso. Lo que me anima es lo que estoy haciendo cada día. Lo que me gusta. No pienso en lo que va a pasar malo. Siempre he sido positivo y siempre lo voy a ser. Estoy tranquilo. Luego ya veremos. Debemos pensar que cuando comienzo en este puesto sé a lo que me expongo. Estoy muy tranquilo y lo que anima es cómo el equipo puede mejorar. Si me eliminan de una competición todo puede cambiar, esto es fútbol. Pienso en lo que queda de temporada. Al final de la temporada veremos qué sucede.

Qué ha fallado y qué se puede cambiar

No había falta de intensidad, creo que es el segundo partido que más hemos corrido. Empezamos muy bien el partido y el único fallo es que recibimos dos goles muy rápido. El fallo nuestro es que no pudimos dar la vuelta al partido. Esto puede pasar. Sabemos que hemos fallado y me quedo con lo que estábamos haciendo últimamente; esto no se borra en un partido. Lo del Barcelona no se puede subir a la cabeza; son tres puntos. Y tampoco cuando pasa lo de Wolfsburgo me voy a volver loco. Los jugadores saben lo que tenemos que hacer ahora.

No fue por falta de intensidad

Nos ha faltado algo seguro, pero no intensidad. Es el segundo partido de la temporada donde corrimos más; más que en Barcelona. Esto no significa nada, porque perdimos el partido. El fallo está en otro sitio. Vi el partido y los 15 primeros minutos salimos fuertes como siempre, enchufados. Hemos tenido ocasiones. No voy a entrar en lo que hacen los árbitros, pero es así.

A remontar en el Bernabéu

La clave puede ser salir fuertes en el Bernabéu y no dar ninguna oportunidad al rival. Hay un rival y hay que respetarle. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que el partido no sea difícil.

James riéndose

Son dos o tres segundos. Él sabe que eso lo pueden sacar, está para aprender de esas cosas. Pero James está concentrado y eso es un episodio que no le gusta a nadie, pero tenemos que dejarlo de lado. Está metido en el proyecto como todos.

¿Apostaría por el Madrid?

Yo no apuesto. No recomendaría apostar, porque no es bonito. Siempre van a decir que siempre el Madrid es favorito y después de la ida decimos que vamos a medias. Siempre, antes y después, la eliminatoria ha sido 50-50. A mí me gusta jugar un partido con complicación.

¿Se equivocó poniendo a Danilo?

Danilo no estuvo tan mal. No cambiaría nada tácticamente. Antes del partido nada. Después sí, te podría decir que cambiaría cosas, eso es fácil.

Varane y Benzema pueden estar el martes

La idea que tenemos es que sigan entrenando aparte. Ahora mismo Karim sigue doliéndose del golpe en la rodilla y estamos haciendo un trabajo individual con ellos. Espero tener a los dos para el martes.

Liga: a por todos los puntos

Tenemos que no perder ni un punto más. El objetivo es puntuar y nada más. No me meto en si podemos ganar la Liga, lo importante para creer es no perder puntos porque hemos perdido demasiados.