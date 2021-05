Zidane, sobre su futuro: "Mi estado de ánimo es jodido"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en rueda de prensa tras ganar al Villarreal, sin embargo, este resultado no ha sido suficiente para ganar la Liga Santander, ya que los rojiblancos han ganado al Valladolid.

El Real Madrid ha terminado la temporada sin ganar nin ningún título, algo que no ocurría desde el año 2009. Pese a haber competido la Liga y haber llegado a semifinales de Champions con una plantilla insuficiente y mermada por hasta 60 lesiones, la continuidad del francés sigue siendo un incógnita.

Hoy es un día duro para el técnico y para los blancos: "Nada, el estado de ánimo mío es jodido", ha dicho el francés tras terminar el partido contra el Villarreal.

"Tranquilidad, paciencia, tengo contrato"

"El balance es que no hemos ganado nada, los jugadores quieren ganar, tengo la parte que me corresponde...Vamos a valorar eso. Hoy hay que estar tranquilos, en los próximos días lo vamos a hablar con la gente del club, ya está. Luego dentro de poco veremos qué va a pasar. No solo conmigo, con todo lo que va a ser el Madrid la próxima temporada", ha dicho Zidane sobre su continuidad en el club.

Lo que está claro es que la decisión se hará oficial dentro de unos días y por lo que parece o hacer parecer, Zidane no lo tiene del todo claro: "No es momento para eso. Claro que tengo que tomar una decisión, con tranquilidad, paciencia, tengo contrato".