Zidane ve al Atlético de Madrid favorito para ganar la Liga: "Lo están demostrando"

Zinedine Zidane ha repasado la actualidad del Real Madrid antes de enfrentarse al Atlético en el derbi del próximo sábado. El técnico francés ha respondido a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa y ha querido elogiar el trabajo de Simeone y el rendimiento de los rojiblancos durante esta temporada.

Zidane confirmó el favoritismo del Atlético de Madrid de cara a la competición liguera: "Son favoritos para ganarla. Pero nosotros como siempre, conocemos al rival". También habló de Simeone y de lo diferentes que son entre ambos: "Cada uno tiene sus cosas y cada uno es lo que es. Cada uno tiene sus defectos y cualidades. Es un gran entrenador y yo intento hacer mi trabajo".

Marcos Llorentetambién fue protagonista en la rueda de prensa y Zidane se alegra de su rendimiento: "No me está sorprendiendo su rendimiento. Es un jugador de alto nivel, y que está demostrando otra faceta que a lo mejor no tenía en el Real Madrid. Está jugando de diferente manera. Se sabía que tenía mucha calidad. Me alegro por él".

No podían faltar las preguntas sobre el rendimiento actual de jugadores como Isco y Marcelo, y las posibilidades de salir del malagueño: "Siempre confiaré en ellos, siempre han demostrado que son muy buenos, lo que pasa que ahora no juegan tanto porque tengo que elegir un once. Y entiendo que Isco está jugando poco, pero es lo que tiene ser entrenador".